HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ücretsiz maske dağıtımı başladı

Türkiye'de ücretsiz maske dağıtımı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 10:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de ePttAVM üzerinden başlatılan ücretsiz maske siparişlerinin, internet sitesinde oluşan büyük yoğunluk nedeniyle artık e-devlet üzerinden verileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Maskelerin dağıtımını üstlenen ePttAVM.com, çok sayıda başvuru nedeniyle internet sitesi üzerinde büyük bir yoğunluk oluşması üzerine maske siparişlerinin e-devlet üzerinden alınacağını duyurdu.

PTT'den yapılan açıklamada, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz" denildi.

Uygulama çerçevesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere maske dağıtımı yapılmayacak. Vatandaşların her hafta beş maskelik bir paket alma hakkı bulunduğu ve teslimatın PTT Kargo ile ücretsiz olarak yapılacağı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtılacağını açıklamıştı.

Altun, maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü koronavirüs salgınına karşı ek önlemler açıklamış, toplu bulunulan alanlarda maske takılması zorunluluğu getirildiğini bildirmişti.

Türkiye'de 5 Nisan itibarıyla 27 bin 69 koronavirüs vakası kaydedilirken toplamda 574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DW/BK,TY

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
İş adamı koronavirüsü yendi! Yaşadığı zorlukları anlattıİş adamı koronavirüsü yendi! Yaşadığı zorlukları anlattı
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı

En Çok Okunan Haberler

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

CNN Türk muhabirinden yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız

CNN Türk muhabirinden yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Yasağı öğrenince gözyaşlarını tutamadı! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

Yasağı öğrenince gözyaşlarını tutamadı! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Prof. Dr. Oğuz Özyaral koronavirüse yakalandı!

Prof. Dr. Oğuz Özyaral koronavirüse yakalandı!

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

Diğer Haberler
Ülkelerin gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki sıralaması (Türkiye kaçıncı sırada?)

Ülkelerin vaka ve ölüm sayılarındaki sıralaması

Şile açıklarında kargo gemisi sürüklendi

Şile açıklarında kargo gemisi sürüklendi

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi! Bakan Selçuk'tan acil toplantı çağrısı

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

İzmir'de iş adamı koronavirüsü yendi! Yaşadığı zorlukları anlattı

İş adamı koronavirüsü yendi! Yaşadığı zorlukları anlattı

Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta karantinadan kaçıp, memleketine gitti! Kendini böyle savundu

Karantinadan kaçıp memleketine gitti! Kendini böyle savundu

İstanbul’un giriş ve çıkışında koronavirüs denetimi

Giriş-çıkışlar tutuldu! Tek tek geri gönderdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.