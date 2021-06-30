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Türkiye’de Üçüncü Doz Aşının Yolu Açıldı

30.06.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekilerle tüm sağlık çalışanlarının 1 Temmuz’dan itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılanabileceklerini açıkladı. Corona atlatanların aşı olmak için beklemeleri gereken 6 aylık süre de 3 aya indirildi

Türkiye’de Üçüncü Doz Aşının Yolu Açıldı

Türkiye’de Corona virüsüne karşı geçen Ocak ayında Çin aşısı Sinovac’la başlayan ve Pfizer/BioNTech aşısı ile hızlandırılan aşılama sürecinde, üçüncü doz için onay çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, 50 yaş üstündekilerin ve sağlık çalışanlarının hangi aşı ile olursa olsun üçüncü dozu olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdıklarını bildirdi.

Bu kişilerin 1 Temmuz’dan itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz randevusu alabileceklerini ilan eden Koca, “3. doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.

Hastalığı geçirenlerin bekleme süresi kısaldı

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nda hastalığı geçirmiş olanların ne zaman aşı olacakları konusunun da karara bağlandığını ve bu sürenin üç aya indirildiğini açıkladı. “Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir’’ diyen Koca, bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde arttıracağını kaydetti.

Koca, elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olanların, ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almalarının uygun bulunduğunu da belirtti.

Mutasyon ve Delta uyarısı

Günlük 1 milyonun üzerinde aşı ile nüfusunu en hızlı aşılayan ülkelerden biri olduklarını söyleyen Koca, 30 Haziran’a gelindiğinde yaklaşık 50 milyon doz aşıya ulaştıklarını da dile getirdi.

Sağlık Bakanı açıklamasında, “Eldeki aşılar mutasyonlara karşı da belirli seviyelerde koruyucu görünüyor. Ancak mutasyonlara fırsat vermeden aşılamayı tamamlamak salgını durdurabilecektir. Delta varyantının yayıldığı ülkelerden aşılamanın da yüksek seviyede olduğu yerler var. Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor’’ dedi.

Aşı karşıtlığına tepki gösterdi

Son günlerde aşı karşıtlığı konusunun gündemde tutulmasından duyulan rahatsızlığı da dile getiren Sağlık Bakanı, “Çocukluk çağı aşılarında ülkemiz %98 gibi bir aşılama oranına sahiptir. Böyle bir ortamda aşı karşıtlığından bahsetmek sadece küçük bir zümreyi cesaretlendirmeye yarar’’ dedi.

Aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt edenlere de seslenen Koca, “Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecektir. Salgına son darbeyi vuracak olan, aşı ile toplumsal bağışıklığı elde etmektir. Her bir vatandaşımız diğerlerinin aşı olmasını beklemeden aşısını olmalı ve toplumsal bağışıklık hedefinde mücadeledeki yerini almalıdır’’ ifadelerini kullandı.

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