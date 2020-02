'Türkiye’de Üretilen Corona Virüsü Test Kiti İhraç Edilebilir'

Türkiye’nin ürettiği teşhis kiti ile ilgili şimdiden diğer ülkelerden de talep geldiğini açıklayan Koca, şu aşamada 4 ülkeyle kit satışı konusunda temasları olduğunu belirtti ve “Kırgızistan’ın 10 bin adet kit talebi söz konusu. Özbekistan da aynı şekilde. Bu anlamda talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor” bilgisini verdi.

Yerli kiti geçtiğimiz 6 Şubatitibariyle kullanmaya başladıklarını ve Wuhan’dan tahliye edilmiş 42 kişi için de bu kitle çalıştıklarını açıklayan Koca, “Yerli kitin doğruluk oranı yüzde 100'e yakın. Yüzde 99,6” diye konuştu.

Wuhan’dan tahliye edilenler için 14 günlük karantina süresi bitti

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin Wuhan’dan tahliye ettiği 42 Türk vatandaşı yanı sıra 10 yabancı bulunduğunu anımsatarak, bugün itibariyle karantina süresinin tamamlanmış olduğunu söyledi. Koca, “Toplam biliyorsunuz bizim sağlık personelimiz ile birlikte 61 kişiydi. İlk 10 günde mürettebat ve sağlık personelimiz gözlem altına alınmıştı. Yolcularımızın hepsini 14 güne tamamlamak istemiştik. 42 kişi bugün itibarıyla tahliye oldu. Ama 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan, biri de Arnavutluk vatandaşı toplam 10 kişi var. Onları uçak rezervasyonları nedeniyle yarına kadar bir gün daha misafir etmiş olacağız” dedi.

Türkiye’nin hali hazırda Dünya Sağlık Örgütü’nün talebi olmaksızın dış hat uçuşları için termal kamerayla sağlık durumu taraması yaptığını kaydeden Koca, limanlarda da gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi. Türkiye’nin olası hastalar olması durumunda da hazırlıklı olduğunu savunan Koca “Sadece şehir hastanelerinde 48 negatif basınçlı karantina odamız hazır. Her an her yerde, ameliyathanesiyle, yoğun bakımlarıyla 24 saatte kurabileceğimiz, 50 yataklı karantina hastanesi olabilecek sahra hastanesine sahibiz. 48 tane var. 10 günde değil 24 saatte kurabileceğimiz” ifadesini kullandı.