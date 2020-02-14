'Türkiye’de Üretilen Corona Virüsü Test Kiti İhraç Edilebilir'

Çin’de corona virüsü kaynaklı rahatsızlıklardaki ilk adres olan Wuhan eyaletinden askeri uçakla tahliye edildikten sonra Ankara’da Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde karantina altına alınan 42 kişi bugün taburcu edildi. 42 kişiyi ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Bakan Koca, Wuhan’dan getirilenlerden hiçbirinde corona virüsü kaynaklı rahatsızlık tespit edilmediğini ve Türkiye’nin gerekli önlemleri almaya devam ettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, corona virüsünü kısa sürede tespit edebilmek üzere yerli kit üretimi çalışmasında Türkiye’nin başarı sağladığını ifade ederek, 90 ila 120 dakikada kan tahlilinde virüs olup olmadığını belirleyebildiklerini söyledi. Türkiye’nin yerli kiti için diğer ülkelerden talep de geldiğini kaydeden Koca, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) aracılığıyla bunun yurt dışına satış işlemlerini yürüteceklerini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı veriler çerçevesinde araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Koca, corona virüsü teşhis etme amaçlı yerli kit üretimi konusunda şu bilgileri paylaştı:

“Şimdiden bir ülkeden 10 bin talebin olduğunu, benzer şekilde 3-4 ülkenin daha talepte bulunduğunu söyleyebilirim. Bu kit 90 ile 120 dakika arasında sonuç verebiliyor. Arkadaşlar özellikle bu süreyi 60-75 dakikalık süreyi daha erkene çekme çalışması içindeler. Bugüne değin bizim sonuçlarımız en erken 4 saat ve 24 saate kadar uzayabilir durumdaydı. Avrupa'da, Almanya, İngiltere ve Fransa'da üretilenlerin 3 saate yakın olduğunu biliyoruz. Kit şu anlamda önemli, hastaları uzun süre bekletmemek, sonucu erken dönemde çıktığında ona göre tedavi yaklaşımını başlatmak anlamında önemli olduğunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki günlerde de zannediyorum yurt dışına bu anlamdaki talepleri karşılamak üzere de bizim USHAŞ diye bildiğimiz şirket üzerinden bu pazarlaması da yapılmış olacak.” Türkiye’nin ürettiği teşhis kiti ile ilgili şimdiden diğer ülkelerden de talep geldiğini açıklayan Koca, şu aşamada 4 ülkeyle kit satışı konusunda temasları olduğunu belirtti ve “Kırgızistan’ın 10 bin adet kit talebi söz konusu. Özbekistan da aynı şekilde. Bu anlamda talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor” bilgisini verdi.

Yerli kiti geçtiğimiz 6 Şubatitibariyle kullanmaya başladıklarını ve Wuhan’dan tahliye edilmiş 42 kişi için de bu kitle çalıştıklarını açıklayan Koca, “Yerli kitin doğruluk oranı yüzde 100'e yakın. Yüzde 99,6” diye konuştu. Wuhan’dan tahliye edilenler için 14 günlük karantina süresi bitti Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin Wuhan’dan tahliye ettiği 42 Türk vatandaşı yanı sıra 10 yabancı bulunduğunu anımsatarak, bugün itibariyle karantina süresinin tamamlanmış olduğunu söyledi. Koca, “Toplam biliyorsunuz bizim sağlık personelimiz ile birlikte 61 kişiydi. İlk 10 günde mürettebat ve sağlık personelimiz gözlem altına alınmıştı. Yolcularımızın hepsini 14 güne tamamlamak istemiştik. 42 kişi bugün itibarıyla tahliye oldu. Ama 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan, biri de Arnavutluk vatandaşı toplam 10 kişi var. Onları uçak rezervasyonları nedeniyle yarına kadar bir gün daha misafir etmiş olacağız” dedi. Türkiye’nin hali hazırda Dünya Sağlık Örgütü’nün talebi olmaksızın dış hat uçuşları için termal kamerayla sağlık durumu taraması yaptığını kaydeden Koca, limanlarda da gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi. Türkiye’nin olası hastalar olması durumunda da hazırlıklı olduğunu savunan Koca “Sadece şehir hastanelerinde 48 negatif basınçlı karantina odamız hazır. Her an her yerde, ameliyathanesiyle, yoğun bakımlarıyla 24 saatte kurabileceğimiz, 50 yataklı karantina hastanesi olabilecek sahra hastanesine sahibiz. 48 tane var. 10 günde değil 24 saatte kurabileceğimiz” ifadesini kullandı.

Koca ayrıca, Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin kapatılmayacağını ve benzer bir ihtiyaç olursa yine bu amaçla kullanılacağını da ifade etti. Bilkent semtinde Ankara Şehir Hastanesi kurulduğu için kapanacak sağlık kuruluşlarından birisi olan ve normalde bugüne değin kadın-doğum hastalıkları alanında ihtisas hastanesi olarak hizmet vermiş Zekai Tahir Burak Hastanesi ise ilk kez corona virüsü nedeniyle karantina hastanesi olarak kullanılmış oldu. “İlk gideceğimiz yer Anıtkabir olacak” Wuhan’dan tahliye edilmiş Türk vatandaşlarından İngilizce öğretmeni Burcu Öner, doktora öğrencisi Meltem Soylu ve özel sektör çalışanı Serkan Atamer de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Wuhan’dan Türkiye’nin sağlık personeli eşliğinde kendilerini tahliye etmesi nedeniyle Türk devletine minnet duyduklarını kaydeden Öner, bunun için de “Bugün buradan taburcu edildikten sonra ilk adresimiz Anıtkabir olacak” açıklaması yaptı. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde karantina alınmış olmasıyla ilginç bir tesadüf yaşadığını söyleyen Öner, annesinin kendisini dünyaya getirdiğinde kaldığı üçüncü kat 307 muaralı odada karantina kaldığını belirterek, annesine “Burası o zaman sana ve bana iyi baktı. Şimdi de bana iyi bakıyor” dediğini aktardı. Öner, Çin’de özellikle Afrika ülkeleri vatandaşları olan arkadaşları için ülkelerine geri dönüş imkanı bulunmadığını ve çünkü bazı ülkelerce Çin’deki vatandaşlarına yasaklama kararı alındığını da anlattı.