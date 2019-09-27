HABER

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir sirke üreticisi, özellikle kadın hastalıklarının tedavisinde oldukça faydalı olduğu değerlendirilen tropikal meyve guavanın sirkesini yapmaya başladı.Anavatanı Batı Hindistan ile Güney Amerika olan ve Mersin’in Silifke ilçesinde bir Yüksek Ziraat Mühendisi tarafından 6 yıldır yetiştirilmeye başlanan guava, özellikle kadın hastalıkları ile kanser tedavisinde önemli bir rol oynuyor.

Afyonkarahisar’da bir sirke üreticisi, özellikle kadın hastalıklarının tedavisinde oldukça faydalı olduğu değerlendirilen tropikal meyve guavanın sirkesini yapmaya başladı.
Anavatanı Batı Hindistan ile Güney Amerika olan ve Mersin’in Silifke ilçesinde bir Yüksek Ziraat Mühendisi tarafından 6 yıldır yetiştirilmeye başlanan guava, özellikle kadın hastalıkları ile kanser tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Afyonkarahisar’da da bir sirke üreticisi guava meyvesinin istenildiği anda tüketilmesi ve faydasının daha da artması için ’Guava sirkesi’ denemeye karar verdi. İlk kez denenen guava sirkesinin zamanla daha fazla yapılması hedefleniyor.
“Kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor”
Sürekli sağlık açısından faydalı meyve ve sebzelerin sirkesini yapan Soner Çakır, yüzüncü meyve olarak guava meyvesinin sirkesini yaptıklarını belirtti. Guava meyvesinin Hindistan ve Güney Amerika kökenli bir bitkinin meyvesi olduğuna dikkat çeken Çakır, “Ağaçta yetişiyor bu meyve. C vitamini bakımından oldukça zengin, potasyum bakımından oldukça zengin. Bunun dışında da kadın hastalıklarında özellikle kullanılan, kanserde kullanılan bir meyve. Bir yüksek ziraat mühendisi Silifke’de bunu yaklaşık bunun 5-6 yıldır tarımını yapıyor, Türkiye pazarına soktu. Biz de dedik ki ’bundan sirke yapalım.’ Oldukça lezzetli bir meyve, kavuna benzeyen bir tadı var. İçi kırmızı. İlk denemelerini bu sene yapacağız. Biz guavanın da oldukça yüksek enerjili besinlerden biri olduğunu düşündüğümüz için özellikle sirkesini yapmaya karar verdik. Bilinen faydaları özellikle kadın hastalıklarında ve kanser tedavisinde bağışıklık sistemini yükseltici özelliğe sahip özel bir bitki. Özellik bakımından da oldukça zengin” diye konuştu.
“Meyvenin faydası yüzde yüz sirkeye geçecek”
Sirkenin önemine de değinen Çakır, “Yediğiniz örneğin bir elmanın yüzde 30’luk yararlı kısmını alıyorsunuz ve dışarı atıyorsunuz. Ama sirkede bunu kat ve kat daha fazlası vücutta kalıp kana karışıyor. O yüzden sirkeler bir nevi iksir ve faydalı. Bu bitkinin de biz faydasının yüzde 100 sirkeye geçeceğini düşündüğümüz bir meyve olduğu için bunu tercih ettik” dedi.

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı

Türkiye’de üretilmeye başlayan guavanın sirkesi de yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.