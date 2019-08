Türkiye'de üretim durdu, Erzurum'da göletler balık kaynıyor

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - KAVURUCU sıcakların etkili olduğu ülke genelinde, havuz balıkçılığı durma noktasına gelirken, Erzurum'da 1800 ile 2400 rakımdaki gölet ve havuzlarda, balıkçılıkta verimli sezon geçiriliyor. Kuzgun ve Daphan baraj göllerinde 7, değişik ilçelerde 21, kara havuzunda su sıcaklığı 18 derecenin üzerine çıkmadığı için balık üretimi devam ediyor. Yıllık üretimin 1570 tona yakın olduğu Erzurum'da, yapımı sürdürülen baraj göllerinde de balıkçılık yapılması planlanıyor. Rakımı ve konumu dolayısıyla Türkiye'nin en serin kentlerinden Erzurum, balık üretimi için en verimli şehirlerin başında geliyor. Su sıcaklığının 18 dereceyi geçmediği Erzurum'da, 7'si Kuzgun ve Demirdöven baraj gölünde, 21 ise değişik ilçelerde kurulan kara havuzlarında alabalık üretimi durmadı. Ülke genelinde sıcak havanın etkili olması nedeniyle şu an sadece Erzurum'da alabalık üretimi devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, su sıcaklığının 18- 19 derecenin üzerine çıkmaması nedeniyle Erzurum'un, su ürünleri yetiştiriciliği için uygun olduğunu söyledi. Akar, 2200 ile 2400 rakımdaki çiftliklerde üretimin devam ettiğini belirterek, "Erzurum'un en büyük özelliği, su sıcaklığının 18- 19 dereceyi geçmemesi. Bu sıcaklık üretim için oldukça iyi. Şu anda su yetiştiriciliğinin devam ettiği tek il Erzurum. Diğer illerde su sıcaklığı arttığı için üretim yaz aylarında duruyor. Erzurum'un yüksek rakımı sebebiyle üretim hiçbir zaman durmuyor" dedi. KUZGUN'DAN JAPONYA'YA İHRACAT Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Kuzgun Baraj gölündeki 6 tesiste Vali Okay Memiş'le birlikte incelemelerde bulunan Osman Akar, burada üretilen alabalıkların, iç pazarın yanı sıra Japonya'ya da ihraç edildiğini kaydetti. Üretilen alabalıkların Trabzon'a gönderildiğini, burada fileto haline getirildikten sonra Japonya'ya yollandığını anlatan Akar, üretimi artırmak için çalıştıklarını söyledi. Erzurum'da halen Kuzgun Baraj gölünde 6, Demirdöven Baraj gölünde ise 1 tesiste su ürünleri yetiştiriciliği yapıldığını, 10 ilçede de karada kurulan havuzlarda üretimin devam ettiğini belirten Akar, yeni tesis kurmak isteyenlerin müracaatta bulunduklarını söyledi. Yapımı sürdürülen İspir Arkon Baraj gölünde su ürünleri yetiştiriciliği için 14 müracaat aldıklarını aktaran Akar, Ayvalı ve Güllübağ baraj göllerinde ne kadarlık alanda üretime izin verileceği konusunda DSİ'nin kararını beklediklerini kaydetti. Tarım ve Orman İl Müdürü Akar, yeni kurulacak çiftliklerle birlikte Erzurum'da su ürünleri yetiştiriciliği kapasitesini 10 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. 'ERZURUM, BALIK ÜRETİMİNDE SÖZ SAHİBİ' Ağustos ayıyla Türkiye'nin birçok kentinde üretimin durduğunu belirten Vali Okay Memiş, Erzurum'da rakımı ve bulunduğu topoğrafya dolayısıyla balıkçılığın devam ettiğini kaydetti. Sadece Kuzgun Barajı'nda yıllık 1500 tona yakın alabalık üretildiğini dile getiren Vali Memiş, "Erzurum'un yılda yaklaşık 2 bin tonluk üretimi var. Biz Erzurum'da balıkçılık yapıyoruz. Üretilen balıklar ülke genelinde tüketiliyor. Bu konuda söz sahibi konumundayız" diye konuştu.