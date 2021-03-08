HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’de uygulanan aşı sayısı 10 milyonu geçti

Türkiye’de uygulanan aşı sayısı 10 milyonu geçti

08.03.2021 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşılama çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Türkiye Sağlık Bakanlığı, toplam 10 milyon 36 bin 747 doz aşının yapıldığını açıkladı.

İki doz aşının uygulandığı kişi sayısı ise yaklaşık 2 milyon 500 bin.Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer verdiği aşı tablosuna göre ülkede bugüne kadar yapılan koronavirüs aşısı sayısı 10 milyon dozu geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları verilerinin paylaşıldığı tabloya göre, bugüne kadar toplam yapılan aşı sayısı 10 milyon 36 bin 747.

Birinci doz aşının uygulandığı kişi sayısı 7 milyon 582 bin 264 olarak kaydedilirken, ikinci doz aşının toplam 2 milyon 454 bin 483 kişiye yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı internet sitesinde illere göre dağılıma da yer verildi. Örneği başkent Ankara’da yapılan toplam aşı sayısı 824 bin 148, her iki dozun uygulandığı kişi sayısı ise 229 bin 359. İstanbul’da ise toplam aşı sayısı 1 milyon 593 bin 178. İkinci doz uygulanan kişi sayısı 421 bin 746. İzmir’de yapılan aşı sayısı 670 bin 980’e ulaşırken, ikinci doz aşının uygulandığı kişi sayısı 160 bin 698.

Daha fazlasını okumak için: Sinovac aşısı varyantlara karşı etkili mi?

Bakan Koca teşekkür etti

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 milyon doz aşının yapıldığı bilgisini Twitter hesabından paylaştı.

Koca, aşı programının planlandığı gibi ilerlediğine dikkat çekerek, “Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor” sözlerini kaydetti.

Yaklaşık 84 milyon nüfuslu Türkiye’de, resmi verilerine göre, salgının başlamasından bu yana 2 milyon 800 bin kişide koronavirüs tespit edildi, yaklaşık 29 bin kişi Kovid- 19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ocak ayı itibariyle Türkiye’de, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısı uygulanmaya başlanmıştı.

Geçen hafta itibariyle de Türkiye’de, yeni vaka sayılarının sınırlı olduğu bölgelerde koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı.

DW, dpa/ DA, BÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Antalya'da üniversite öğrencisinin sır ölümüAntalya'da üniversite öğrencisinin sır ölümü
Kevser suresinin anlamı ve faziletiKevser suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Küvet pozuyla bu sefer şaşırttı

Küvet pozuyla bu sefer şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Miraç Kandilinin anlamı | Miraç kandilinde ne oldu?

Miraç Kandilinin anlamı

8 Mart'ta utandıran görüntü! Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

8 Mart'ta utandıran görüntü! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısından kan donduran itiraflar

DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısından kan donduran itiraflar

Rus yolcular maske takmadı, uçağa polis çağrıldı

İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Uçağa polis çağrıldı

Atlı kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı

Onları gören şaşkınlığını gizleyemedi

Samsun'da tutuklanan İbrahim Zarap'ın eski eşini daha önce de bıçakla yaraladığı ortaya çıktı

Samsun'daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.