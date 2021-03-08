Türkiye’de uygulanan aşı sayısı 10 milyonu geçti

İki doz aşının uygulandığı kişi sayısı ise yaklaşık 2 milyon 500 bin.Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer verdiği aşı tablosuna göre ülkede bugüne kadar yapılan koronavirüs aşısı sayısı 10 milyon dozu geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları verilerinin paylaşıldığı tabloya göre, bugüne kadar toplam yapılan aşı sayısı 10 milyon 36 bin 747.

Birinci doz aşının uygulandığı kişi sayısı 7 milyon 582 bin 264 olarak kaydedilirken, ikinci doz aşının toplam 2 milyon 454 bin 483 kişiye yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı internet sitesinde illere göre dağılıma da yer verildi. Örneği başkent Ankara’da yapılan toplam aşı sayısı 824 bin 148, her iki dozun uygulandığı kişi sayısı ise 229 bin 359. İstanbul’da ise toplam aşı sayısı 1 milyon 593 bin 178. İkinci doz uygulanan kişi sayısı 421 bin 746. İzmir’de yapılan aşı sayısı 670 bin 980’e ulaşırken, ikinci doz aşının uygulandığı kişi sayısı 160 bin 698.

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