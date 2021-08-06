Türkiye'de Uygulanan Aşı Sayısı 75 Milyonu Aştı

Türkiye’de COVID-19 salgınına karşı yürütülen aşılama kampanyasında yapılan toplam aşı sayısı 75 milyonu geçti. Bu sayı birinci ikinci ve üçüncü doz olarak yapılan aşıların toplamını ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’de yapılan toplam Corona virüsü aşısı sayısı 75 milyonu aştı. Bunun 41 milyon 470 binden fazlası birinci doz, 28 milyon 200 binden fazlası da ikinci doz aşı olarak yapıldı. Yaklaşık 5,5 milyon doz da üçüncü doz olarak uygulandı.

Türkiye’de şu ana kadar yapılan aşıların tamamı Çin Sinovac ve Alman Biontech aşılarından oluşuyor. Sağlık Bakanlığı Rusya’da Sputnik aşısı alınması konusunda da anlaşma saplandığını açıklamıştı ancak Rus aşısı halen daha Türkiye’de uygulanmaya başlanmadı.

Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul, uygulanan 14 milyona yakın doz aşıyla ülke genelinde en çok aşı yapılan şehir durumunda. Verilere göre İstanbul’da toplam nüfusun yüzde 66,5’ine aşı yapılmış oldu. Bugüne dek nüfus sayısına göre en yüksek aşılamanın yapıldığı il ise Muğla oldu. Muğla’da aşılama oranı yüzde 88,5’e ulaştı. En az aşılama yapılan il ise yüzde 40,9’la Şanlıurfa oldu.

Türkiye, Mayıs ayı sonundan itibaren Alman BioNTech firmasıyla yapılan anlaşma neticesinde aşı temininin hızlanmasıyla birlikte aşılamada da hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech firmasından aşı temini konusunda geçtiğimiz günlerde yaşanan sıkıntının da aşıldığını söyledi.

Aşılama oranının yükselmesine karşın Türkiye’de son dönemde vaka sayıları 25 binin üzerinde seyrediyor ve yükselme eğilimi gösteriyor.

Son 24 saatte 262 binden fazla test yapılırken 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi. 122 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya’da yapılan aşı sayısı 4 milyar dozu aştı

Dünya genelinde de uygulanan Corona virüsü sayısı 4 milyar 310 milyonu aştı. Dünyada iki doz aşıyı birden nüfus sayısına göre en çok yapan ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE’de halkın yüzde 82’si ilk doz yüzde 72’si de ikinci doz aşısını oldu.

