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Türkiye'de vaka sayıları yeniden 30 binin üstüne çıktı

28.12.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı ilk iki ay sonra ilk kez 30 bin'in üzerine yükseldi.

Omicron varyantının hızlı yayıldığını belirten Sağlık Bakanı Koca, dikkatli olma çağrısı yaptı.Türkiye'de 24 saat içerisinde kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı 19 Ekim'den bu yana ilk kez 30 binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saat içerisinde 32 bin 176 yeni pozitif vaka kayıtlara geçti. Son 24 saat içerisinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 184 olduğu bildirildi. Dün, 26 bin 99 yeni vaka kayıtlara geçmişti. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 30 oldu.

Omicron etkisi

Verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına karşı uyarıda bulundu. Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakaları Omicron varyantına bağlı olarak son günlerde artış göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 82,15'i iki doz aşı oldu. Hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşı uygulananların sayısı ise 17 milyon 983 bin 99.

DW/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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