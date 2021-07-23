Türkiye'de Vaka Sayıları Yeniden Artıyor

Türkiye'de 16 Nisan’da günlük 63 bin 82 ile tüm pandemi sürecinin en yüksek günlük yeni vaka sayısı, özellikle aşılamanın hız kazanmasıyla 2,5 ayda ciddi düşüş göstererek 4 Temmuz’da 4 bin 418’e yeni vakaya kadar geriledi.

Ancak son bir haftada vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanlığı, 22 Temmuz Perşembe günü yeni vaka sayısını 9 bin 586 olarak açıkladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi vaka sayılarının en düşük olduğu illeri barındırırken tümü Türkiye’nin batısında ve denize kıyısı bulunan Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir şehirleri en yüksek Covid 19 yoğunluğuna sahip iller olarak öne çıktı.

Koca: ‘‘Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir’’

Aşı ile güvence altına alınmadan salgının ülke gündeminden düşmeyeceğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir yandan topluma aşı olma çağrısı yaparken diğer yandan vaka sayılarının artmasından endişe duyduğunu saklamıyor.

Bakan Koca, ‘‘Yeni vaka sayıları iki haftada iki katına çıktı. Çözüm, şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim. %63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım. Vaka sayılarının bir gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek’’ dedi.

Aşılamayı tamamlayan nüfusa bakıldığında Türkiye gerilerde

Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 65 milyon doz Covid 19 aşılaması yapıldı.

3 milyon 696 bin 807 kişi üç doz (iki doz Sinovac bir doz Biontech), 21 milyon 635 bin kişi ise iki doz aşı oldu.

Nüfusun yüzde 63’ü ise ilk doz aşıyı tamamladı.

İki dozu tamamlayanların oranı İngiltere’de yüzde 53,9, ABD’de yüzde 48,6, Avrupa Birliği’nde 43,5 iken Türkiye’de henüz yüzde 25.

Türkiye dünyaya genelinde iki dozu tamamlayanlar sıralamasında 49. sırada yer alıyor.

Fincancı: ‘‘Diyarbakır’da bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatanların yüzde 74’ü aşısız, aşılamanın hızlanması gerekiyor’’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de aşılamanın ivme kazanması gerektiği görüşünde.

VOA Türkçe’nin konuştuğu TTB Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, ‘‘Aşılamanın hızlanması gerekiyor hatta çok hızlı olması gerekiyor. Zira yoğun bakımlarda yatan vakaların önemli kısmını aşısızlar ve aşı dozlarını tamamlamamış olanlar oluşturuyor. Servislerde de benzer bir durum var. Diyarbakır’da bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatanların yüzde 74’ü aşısız. Bu dramatik bir oran. İsrail’deki artış dikkate alındığında MRNA aşıların bile Delta varyantından kaçamadığını görüyoruz. Ancak aşılı olanlar hastalığı ağır geçirmiyor ve yoğun bakım sayıları düşük oluyor. Aşılama hızı neden düştü? Aşı sayısı mı yeterli değil yoksa aşı karşıtlığının yarattığı tereddütler mi buna neden oluyor? Sağlık Bakanlığı verileri şeffaf bir şekilde açıklamadığından bunu bilemiyoruz’’ dedi.

TTB Başkanı, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde aşıya güvensizliklerin giderilmesi için Kürtçe ve Arapça çağrı ve etkin bilgilendirme yapılmasının sonuç vereceğini düşünüyor.

‘‘Memleketine gidenler ya da tatilde turistlerle temas edenler döndükleri illerde vaka sayılarını artırabilir’’

Dokuz günlük bayram tatili Pazar günü bitiyor ve Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

TTB Başkanı, ‘‘Bayram nedeniyle memleketine gidenlerin de etkisiyle Anadolu illerinde vaka sayılarında artış gözleniyor. Bakanlık haritayı gecikmeli olarak açıklasa da kısmi artışı görüyoruz. Meslektaşlarımızdan gelen veriler sıkıntılı. Bu yıl özellikle Rusya’dan gelen turistlerin ilgi odağı Mersin’de vaka sayıları artmaya başladı. Memleketine gidenler ya da tatilde turistlerle temas edenler döndükleri illerde vaka sayılarını arttırabilir. Geçen yıl bayram sırasında vaka sayıları Kürt illerinde hızla armıştı. Onlar İzmir’e, Ankara’ya İstanbul’a dönünce büyük kentlerde vakalar artmıştı. Bu yıl en büyük şansımız istenilen seviyede olmasa da aşılama. Aşılı olanlar hafif atlatıyor. Sağlık kurumlarında geçen seneki kadar yük olmayacağını umuyoruz’’ diye konuştu.

‘‘Öğretmenler tam aşılı olduğunda okullar çok daha güvenli olacak’’

Eylül ayı itibariyle okulların açılmasının çok önemli olduğunı söyleyen Türk Tabipleri Birliği Başkanı, öğretmenlerin aşılanmasının bir an evvel tamamlası çağrısında bulunuyor.

Profesör Fincancı, ‘‘Pandemi sürecinde yapılan en büyük hata en son kapanması en önce açılması gereken okulları neredeyse sürekli kapalı tutmaktı. Bu da maalesef eğitime verilen değeri gösteriyor. Bildindiği gibi 12 yaş altında hem bulaşma hem de bulaştırıcılık çok daha az. Öğretmenler tam aşılı olduğunda okullar çok daha güvenli olacak. O nedenle öğretmenleri bir an evvel iki doz aşılamak gerekiyor. Ayrıca toplumsal bağışıklığı yükseltmek için 12 yaş üstünün aşılanma konusunun değerlerlendirilerek başlatılması da elzem’’ dedi.

