Türkiye'de Vaka Sayısı Yine 30 Bin Civarında

Türkiye’de Corona virüsü vaka sayıları yeniden 30 bin sınırına dayandı. Ülkede son 24 saatte resmi verilere göre 28 bin 892 yeni vaka görülürken 227 kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye’de son 24 saatte 335 bin 442 test yapıldı. Bir yandan aşılama kampanyası da devam ediyor. Son açıklanan verilere göre ülke genelinde iki doz aşısını yaptırmış kişilerin oranı yüzde 70,98’e yükseldi. İlk doz aşısını yaptıranların oranı da yüzde 86,45 oldu. Buna göre Türkiye’de bugüne dek toplam uygulanan aşı sayısı 108 milyon 734 bin 111 doz oldu. Aşılardan 10 milyon 280 158 adedi üçüncü doz olarak yapıldı.

Bugüne dek aşılamanın en yüksek olduğu ile Kırklareli olurken en az aşı yapılan şehirse Şanlıurfa oldu. Kırklareli’de aşılama oranı yüzde 78,1 olurken Şanlıurfa’da yüzde 45’te kaldı.

İki doz aşı olanların oranı İstanbul’da yüzde 67, Ankara’da yüzde 73,3 ve İzmir’de de yüzde 75,5 olarak açıklandı.

Aşılamanın en az olduğu ilk üç il, Şanlıurfa, Mardin ve Batman oldu. En yoğun aşılama yapılan üç il sıralamasında da Kırklareli’yi Muğla ve Amasya izledi.

Dünya genelinde de bugüne dek tespit edilen vaka sayısı 235 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle 5 milyona yakın kişi de bugüne dek hayatını kaybetti. ABD, yaklaşık 45 milyon vakayla hala daha dünyada en çok vaka görülen ülke konumunda. Türkiye açıkladığı resmi verilerle dünyada en çok vaka görülen 6. ülke konumunda yer alıyor.

