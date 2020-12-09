Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de vaka ve ölüm oranlarında artış olduğuna ve yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığına dikkati çekti. Koca, Nisan ayına göre ülke genelindeki vaka sayısının 5 katına çıktığını ölüm oranlarının da yüzde 55 arttığını belirtti. Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bir kez daha bir araya geldi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından Sağlık Bakanı Türkiye’de salgında gelinen nokta konusunda bilgiler verdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağır hasta sayılarının ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının arttığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca bazı illerdeki hastanelerin servislerindeki doluluk oranını ve yoğun bakımda doluluk oranını paylaştı. Buna göre İstanbul’da hastanelerde servis doluluk oranı yüzde 58,6’yken yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 durumunda. Ankara’da servislerin doluluk oranı yüzde 57,7 yoğun bakım doluluk oranıysa yüzde 73,5 şeklinde. Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu il yüzde 84,8 ile Hatay’ken en yüksek servis doluluk oranına sahip il de yüzde 64,9’la Samsun. Samsun’da yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 80 seviyesinde.

Yılbaşı gecesi kısıtlama kapsamında Alınan tedbirlerin arttırılıp arttırılmayacağına önümüzdeki günlerde karar verileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Koca yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere dört günlük bir kısıtlama olup olmayacağı konusunda henüz bir karar olmadığını ancak her halukarda yılbaşı gecesinin kısıtlama kapsamında olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı konusunda da bilgiler paylaştı. Türkiye’nin Çin’in üretimi olan Sinovac aşısını tercih etmesinin nedenlerini sıralayan Koca, bu aşının eskiden bu yana bilinen aşı tekniği olan inaktif virüs aşısı olması sebebiyle tercih edildiğini söyledi. Koca ayrıca Türkiye’nin süratle çok sayıda kişiye aşı yaparak kitlesel bağışıklığı arttırmak niyetinde olduğunu, bu noktada aşı tedariki konusunda sorunlar olduğu için de Sinovac’ın seçildiğini söyledi. Sağlık Bakanı, Türkiye’nin Nisan ayında kendi aşısını üretmeye başlayıncaya kadar Çin’den 50 milyon doz aşı temin edeceğini, diğer üreticilerin bunu sağlayamadıklarına dikkat çekti. Koca, “Almanya kendi ürettiği aşısından bile Mart sonuna kadar ancak 11 milyon doz satın alabiliyor” dedi. Koca, Çin aşısının 3-4 gün içerisinde Türkiye’ye geleceğini yapılacak testlerden geçmesi halinde de Aralık sonu itibariyle önce sağlık çalışanlarına olmak üzere yapılmaya başlanacağını söyledi.