Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de vaka ve ölüm oranlarında artış olduğuna ve yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığına dikkati çekti. Koca, Nisan ayına göre ülke genelindeki vaka sayısının 5 katına çıktığını ölüm oranlarının da yüzde 55 arttığını belirtti.
Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bir kez daha bir araya geldi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından Sağlık Bakanı Türkiye’de salgında gelinen nokta konusunda bilgiler verdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ağır hasta sayılarının ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının arttığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca bazı illerdeki hastanelerin servislerindeki doluluk oranını ve yoğun bakımda doluluk oranını paylaştı. Buna göre İstanbul’da hastanelerde servis doluluk oranı yüzde 58,6’yken yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 durumunda. Ankara’da servislerin doluluk oranı yüzde 57,7 yoğun bakım doluluk oranıysa yüzde 73,5 şeklinde. Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu il yüzde 84,8 ile Hatay’ken en yüksek servis doluluk oranına sahip il de yüzde 64,9’la Samsun. Samsun’da yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 80 seviyesinde.
Yılbaşı gecesi kısıtlama kapsamında
Alınan tedbirlerin arttırılıp arttırılmayacağına önümüzdeki günlerde karar verileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Koca yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere dört günlük bir kısıtlama olup olmayacağı konusunda henüz bir karar olmadığını ancak her halukarda yılbaşı gecesinin kısıtlama kapsamında olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı konusunda da bilgiler paylaştı. Türkiye’nin Çin’in üretimi olan Sinovac aşısını tercih etmesinin nedenlerini sıralayan Koca, bu aşının eskiden bu yana bilinen aşı tekniği olan inaktif virüs aşısı olması sebebiyle tercih edildiğini söyledi. Koca ayrıca Türkiye’nin süratle çok sayıda kişiye aşı yaparak kitlesel bağışıklığı arttırmak niyetinde olduğunu, bu noktada aşı tedariki konusunda sorunlar olduğu için de Sinovac’ın seçildiğini söyledi.
Sağlık Bakanı, Türkiye’nin Nisan ayında kendi aşısını üretmeye başlayıncaya kadar Çin’den 50 milyon doz aşı temin edeceğini, diğer üreticilerin bunu sağlayamadıklarına dikkat çekti. Koca, “Almanya kendi ürettiği aşısından bile Mart sonuna kadar ancak 11 milyon doz satın alabiliyor” dedi. Koca, Çin aşısının 3-4 gün içerisinde Türkiye’ye geleceğini yapılacak testlerden geçmesi halinde de Aralık sonu itibariyle önce sağlık çalışanlarına olmak üzere yapılmaya başlanacağını söyledi.
“Aşının zorunlu olması düşünülmüyor”
Bakan Koca, aşıların başta aile sağlık merkezleri olmak üzere iki doz halinde ücretsiz olarak vatandaşlara yapılacağını söyledi. Aşı olacak öncelikli gruplara, Bilim Kurulu tavsiyesi uyarınca karar verilerek ilan edileceğini belirten Sağlık Bakanı şu aşamada 18 yaşın altındakilere aşı yapılmasının düşünülmediğini de söyledi.
Aşının zorunlu olup olmayacağı şeklindeki bir soruya yanıt veren Sağlık Bakanı “Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Bilim Kurulu'nda da tartışıldı daha çok vatandaşımızı ikna ederek yayın yapma düşüncesindeyiz” yanıtını verdi. Aşı olanların HES kodlarına ve e-nabız bilgileri arasında aşı olduğu bilgisinin ekleneceğini belirtti.
Bugüne kadar 216 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Corona virüsü salgınının başından bu yana 216 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi. Bugüne dek salgına yakalanan sağlık çalışanı sayısı da 120 bini geçti. Sağlık Bakanı bunun da sağlık çalışanlarının yüzde 10’unun salgına yakalanması anlamına geldiğini söyledi.
Vefat sayıları konusunda bazı belediyelerin açıkladıkları salgın hastalıktan günlük ölenlerin sayısının Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük vefat sayısından fazla olmasına da değinen Sağlık Bakanı, bunun siyasete malzeme edilmesini doğru bulmadığını söyledi. Koca, verdiği örneklerle her bulaşıcı hastalık nedenli ölümün PCR pozitif yani Corona virüsü salgını kaynaklı olmadığını söyledi.