HABER

"Türkiye'de yabancı yatırımcılar için iyi fırsatlar var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

İtalya Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini: - "Türkiye'de tüm yabancı yatırımcılar için iyi fırsatlar var. Bir kere son derece önemli bir iç pazar var. İkincisi ise Türkiye, birçok anlamda belli bir bölgenin en büyük aktörü. Dolayısıyla bu bölgeye ihracat, iş yapmak gibi imkanlar doğuyor" - "Türkiye ve İtalya, ticari açıdan birbirini tamamlıyor" - "Gümrük Birliği Anlaşması'nın bir an evvel modernleştirilmesini ve bugünün şartlarına adapte edilmesini destekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - İtalya Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Türkiye'de tüm yabancı yatırımcılar için iyi fırsatlar bulunduğunu belirterek, "Bir kere son derece önemli bir iç pazar var. İkincisi ise Türkiye birçok anlamda belli bir bölgenin en büyük aktörü. Dolayısıyla bu bölgeye ihracat, iş yapmak gibi imkanlar doğuyor." dedi.

Manzini, AA muhabirinin Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilere ve ticaret hacmine yönelik sorularını yanıtladı.

İtalya'nın Avrupa'da en büyük ikinci sanayi ülkesi olduğunu dile getiren Manzini, Türkiye'nin de sanayileşme yolunda üretim yapan bir ülke olmak istediğini ve iki ülkenin birbirini tamamladığını söyledi.

- "Türkiye ile İtalya arasında dengeli bir dış ticaret var"

Tedarik zincirlerinin birbirine oldukça yakın ve birbiriyle entegre bir şekilde devam ettiğini belirten Manzini, "İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyesinde. İthalata ve ihracata baktığımızda Türkiye'nin 5. büyük partneridir İtalya ama enerjiyi çıkarırsak örneğin Rusya'dan alınan gazı, o zaman Türkiye'nin 3. büyük dış ticaret partneri konumuna geliyor." diye konuştu.

Ancak ithalat ve ihracatın birbirine oldukça yakın olmasının daha da önemli olduğuna dikkati çeken Manzini, "Yani dengeli bir dış ticaret var. Çin'den örnek verecek olursak toplam 23 milyar dolar civarındaki ticaret hacminin 3 milyarı Türkiye, 20 milyarı Çin tarafında. İtalya-Türkiye ticaret hacmi ise 10'ar milyar dolar olarak dengeli. Hatta bu senenin başında Türkiye avantajlı. Türkiye'nin ilk ayda İtalya'ya olan ihracatı İtalya'dan olan ithalatını geçmiş durumda. Bu bakımdan bu ilişkinin dengeli olması sürdürülebilir olmasını beraberinde getiriyor. Ayrıca ilişkilerin ne kadar derin olduğunu ve gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Manzini, ilişkilerin karşılıklı güven olmadan yüzeysel kalabileceğini ifade ederek, iki ülke iş adamları arasındaki güvenin, ilişkilerin derinlemesine gitmesini sağlayan unsurlardan olduğunu dile getirdi.

- "Türk firmalarının da İtalya'ya yatırımları artarak devam ediyor"

Livio Manzini, geçmişe bakıldığında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sadece ticaret dayandığını ancak bir kaç senedir iki ülke yatırımcılarının sermaye yatırımı da yaptığını kaydetti.

İtalya'nın Türkiye'den önce sanayileştiği için yurt dışına yatırım yapmasının Türkiye'den önce başladığını anımsatan Manzini, "Ancak şimdi görüyoruz Türk firmaları da yurt dışına yatırım yapmaya başladı. Yani Türkiye sermaye ihracatında bulunmaya başladı. Ve gidilen ülkelerden bir tanesi de İtalya'dır. Türk firmalarının İtalya'ya yatırımları artarak devam ediyor. Bu yine ilişkilerin yüksek bir düzeye gelmesini sağlıyor." dedi.

- "İtalya gibi bir pazarda ortaklaşa işler yapılabilir"

Türk firmaları için İtalya'da fırsatlar bulunduğunu aktaran Manzini, "Çünkü İtalya'nın iş dünyasının yapısı daha ziyade KOBİ'lere dayalıdır. Türkiye yapısı da biraz KOBİ'ye dayalı. İtalya gibi bir pazarda ya ortaklaşa işler yapılabilir ya da iş yapış şekli yakın olduğu için onlara iş imkanları da doğuyor." diye konuştu.

Türkiye'de tüm yabancı yatırımcılar için iyi fırsatlar bulunduğunun altını çizen Manzini, şunları söyledi:

"Türkiye, bir kere son derece önemli bir iç pazar var. 80 milyon insanın halen tüketim alışkanlıklarına baktığımız zaman birçok sektörde dünya ya da Avrupa ortalamasının altında. Bu da tüketim açısından daha büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor. İkincisi ise Türkiye birçok anlamda belli bir bölgenin en büyük aktörüdür. Dolayısıyla bu bölgeye ihracat, iş yapmak gibi imkanlar doğuyor."

- "Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde sanırım siyasi bir kilitlenme var"

Manzini, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi sürecine ilişkin de soruları yanıtladı.

Ticaret odası olarak anlaşmanın güncellenmesini desteklediklerini belirten Manzini, "Gümrük Birliği anlaşmasının bir an evvel modernleştirilmesini ve bugünün şartlarına adapte edilmesini destekliyoruz. Unutmayalım ki bu anlaşma bir ara anlaşmaydı. Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam entegrasyon yolunda bununla başlayıp sonra ful entegrasyona girecekti. Ama bu tam entegrasyon geciktikçe ve zaman geçtikçe Gümrük Birliği Anlaşması'nın eksiklikleri bariz bir şekilde kendini göstermeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Manzini, Gümrük Birliği anlaşmasını modernize etmenin her iki tarafa da faydalı olacağını vurgulayarak, "Bu her iki tarafın da GSYH'sine bir katkı yapacak olan bir anlaşma ve herkes de bunu kabul ediyor. Ama siyasete alet oluyor, bunu da maalesef görüyoruz. Şu anda sanırım siyasi bir kilitlenme var çünkü teknik olarak hiç kimse 'hayır olmasın' demiyor. Bu belli ki iki tarafa da ilave katma değer getirecek olan bir süreç. Maalesef şu anda çok fazla ilerleyemiyor." şeklinde sözlerini tamamladı.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Zirai dona karşı naylonlu önlemZirai dona karşı naylonlu önlem
(Özel) Sakallı maymunların ikinci yavru heyecanı(Özel) Sakallı maymunların ikinci yavru heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya İtalya Ticaret Odası Derneği

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

'VAR herkesin bombasını patlattı'

'VAR herkesin bombasını patlattı'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Türkiye'ye getirildiler

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İhsan Kabil: Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.