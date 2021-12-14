Türkiye’de Yabancılara Ev Satışında %50 Artış

Türkiye’de liranın değer kaybı Kasım ayında yabancılara ev satışını yüzde 50 oranında arttırdı. Türk Lirası’nın değer kaybı ev fiyatlarını yabancılar için ucuz hale getirirken bunun ülkeye milyarlarca dolar döviz girişi sağlaması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, yüzde 20'den fazla yıllık enflasyona rağmen, emlak piyasası Kasım ayında genel olarak hareketliydi ve toplam satış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 178 bin 814’e ulaştı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, ev satın almanın enflasyona karşı bir kalkan görevi gördüğünün düşünülmesinin Kasım ayındaki sert artışta etkili olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında rekor düşük seviyeye inmiş, dolar 14,99 TL’den işlem görmeye başlamıştı. Mevcut 14,2 seviyesinde TL, Eylül ayının başından bu yana yüzde 40 değer kaybetmiş oldu.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Başkanı Altan Elmas’a göre son 11 ayda konut satışlarından kaynaklanan yabancı döviz akışı 8 milyar 500 milyon doları buldu ve derneğin tahmininin de üstüne çıktı.

Elmas bu yılın sonunda rakamın 10 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Elmas yeni ekonomik programa gelecek dönemde en büyük desteği yabancılara konut satışının oluşturacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan enflasyona, ekonomistlerin ve muhalefetin eleştirilerine rağmen üretimi ve ihracatı destekleyen yeni ekonomi modeli için düşük faizi savunuyor.

En fazla konut satın alan yabancılar İran vatandaşları

Kasım ayında yabancılara satış, 7 bin 363 konutla, yabancılara yapılan konut satışlarının kayıt altına alınmaya başlandığı 2013 yılından bu yana en yüksek aylık seviyesine çıktı. Türkiye’den ev satın alan yabancıların büyük kısmını İranlılar oluşturuyor. İkinci sırada Iraklılar, üçüncü sırada Ruslar var.

Yıl boyunca yabancılara konut satışı yüksek seyrederken ve ilk 11 ayda yüzde 39,4 artarken aynı dönemde toplam ev satışları geçen yıla kıyasla yüzde 9,2 azaldı.

Ev satışları için en tercih edilen yerlerin başında 2 bin 922 satışla İstanbul, ardından Antalya ve Ankara geliyor.

Veriler, Kasım ayında ipotekli satışların bir yıl önceye göre yüzde 61 artarak 39 bin 366’ya çıktığını bunun da toplam satışların yüzde 22’sini oluşturduğunu gösteriyor.

Geçen yıl ev satışları devlet bankalarının pandemi döneminde uygun fiyatlı krediler vermeleri nedeniyle artmıştı.

