Türkiye'de yabancılara konut satışında Ruslar başı çekti

Rusya vatandaşlarının nisan ayında Türkiye'den bin 152 konut satın aldığı bildirildi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye'den konut alan yabancılar listesinin zirvesinde Ruslar yer aldı. Toplam bin 152 konut alan Rusları, 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi. Ukrayna vatandaşları ise 263 konut ile listenin beşinci sırasında yer aldı.

TÜİK'in verilerine göre, nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yabancılara konut satışı yüzde 58,1 artarak toplamda 6 bin 447'ye ulaştı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

Savaş sonrası satışlar arttı

Ukrayna Savaşı sonrası Ruslar ve Ukraynalılar Türkiye'deki konut yatırımlarını artırmışlardı. Rusların nisanda Türkiye'den aldığı konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 186,6 artarken Ukraynalılara yapılan konut satışı ise yüzde 185,9 arttı.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,9 artarak 20 bin 791 oldu.

"Ruslar için en güvenli ülke Türkiye"

Akzirve Satış Müdürü Hakan Sabbağ DHA'ya değerlendirmesinde, "Şu an Ruslar için en güvenli ülke Türkiye. Önceden Antalya özelinde alıyorlardı şimdi İstanbul ve diğer bazı kentlerimizde de yatırım yapmaya başladılar. Hatta Rusya'da hizmet veren bazı şirketlerin, personeline İstanbul'dan çalışmalarını sürdürebileceğini söylediğine dair duyumlarımız var" dedi. Sabbağ, yabancıların konut yatırımının yaz aylarında artacağını belirterek, özellikle Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinden gelen taleplerde yaşanan yükselişin somut bir şekilde görüleceğini söyledi.

Savaşın başından bu yana Türkiye'ye gelen Rusya vatandaşlarının sayısı konusunda henüz resmi veri bulunmuyor.

dpa,DHA/BÖ,BK

