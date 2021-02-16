Türkiye’de yakalanan IŞİD’li Okyanusya’yı karıştırdı

İki ülkenin de vatandaşı olan kadının Avustralya pasaportunun iptaline Yeni Zelanda tepkili.Suriye’den Türkiye'ye yasal olmayan yollardan girmeye çalışırken iki çocuğuyla birlikte yakalanan IŞİD üyesi kadın, Yeni Zelanda ile Avusturalya arasında krize neden oldu.

Çifte vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki S.A’nın, Avustralya tarafından vatandaşlıktan çıkarılmasıyla patlak veren krizde Yeni Zelanda, müttefiki Avustralya'yı sert sözlerle suçladı.

Avustralya tarafından vatandaşlıktan çıkarılması sebebiyle, söz konusu kişinin Yeni Zelanda’ya sınırdışı edilmesi bekleniyor. Ancak Yeni Zelanda, 6 yaşındayken ülkeyi terk edip Avustralya'ya taşınan, ailesi halihazırda Avustralya’da ikamet eden ve Suriye’ye Avustralya pasaportu ile seyahat eden bu kişinin sorumluluğunu Avustralyalı yetkililerin alması gerektiğini savunuyor.

Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında “Adil muhakeme yapabilen herkes bu kişinin Avustralyalı olduğunu söyleyebilir ve benim görüşüm de bu yönde. Avustralya'nın sorumluluklarından kaçtığına inanıyoruz” dedi.