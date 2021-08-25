Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama kampanyası kapsamında Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı 90 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar Türkiye’de yapılan aşı sayısı 91 milyona doğru ilerliyor.

Güncel verilere göre 36 milyona yakın kişi bugüne dek iki doz aşısını birden yaptırdı. Bununla birlikte bir süre önce başlayan üçüncü doz aşı yapılmasına dair uygulama çerçevesinde de bugüne dek yaklaşık 8 milyon kişi üçüncü doz aşısını oldu.

Türkiye genelinde tek doz aşı yaptıranların sayısı da 47 milyon kişiye yaklaştı. Böylece nüfusun yüzde 75,16’sı ilk doz aşısını olurken iki doz aşı olanların oranı da yüzde 57,47’ye yükseldi.

Nüfusa göre aşılama oranının en yüksek olduğu üç il, Muğla, Çanakkale ve Edirne oldu. En az aşılamanın yapıldığı illerde de ilk üç sırada Şanlıurfa, Mardin ve Gümüşhane yer aldı.

Üç büyük ilden Ankara ve İzmir’de aşılama oranı yüzde 80’in üzerine çıkarken İstanbul’da yaşayanların da yüzde 73,8’i şu ana kadar aşı yaptırdı.

Son dönemde yüksek can kayıpları dikkat çekiyor

Öte yandan Türkiye’de son dönemde salgın kaynaklı can kaybı sayılarının yüksek seyretmesi dikkat çekiyor. Resmi verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 19 bin 191 vaka tespit edilirken 230 kişi de hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre salgının başlangıcından bu yana Türkiye’de 6 milyon 39 bin 857 kişide Corona virüsü COVID-19 tespit edilirken bugüne dek 52 bin 860 kişi de hastalık yüzünden hayatını kaybetti.

Her 100 bin kişideki hasta sayısını gösteren verilere göre Türkiye’de hali hazırda en çok vaka 100 bin kişide 656,8 kişiyle Batman’da görülüyor. Batman’ı 627,55 kişiyle Diyarbakır takip ediyor.

