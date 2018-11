"Türkiye'de yapılmış en iyi aksiyon filmini çektik"

Kendisine gelen projelerde çok seçici davrandığının altını çizen Filiz, bugüne kadar 5 filmde rol aldığını sözlerine ekledi.

Filmden duyduğu heyecanı ve mutluluğu ifade eden İsmail Filiz, şunları kaydetti:

"Hiçbirimiz doğuştan savaşçı kabiliyetinde insanlar olarak dünyaya gelmiyoruz. Ön hazırlık dediğimiz süreç içinde, 6 ay boyunca yakın dövüş dersleri, at binme, kılıç kullanma, ok atma gibi bir savaşta olması gereken bütün özelliklerle ilgili çok uzun süreli eğitimlerden geçtik, sadece ben değil, bütün oyuncu arkadaşlarım. Her ne kadar siz 'Ben biliyorum' deseniz de karşınızdaki insanlar profesyonel dövüşçü olunca sahnenin güzelliği, sizin ona karşılık verebilmeniz veya rolünüzün altından kalkabilmenizle alakalı. Bunu sağlamak için bütün ekip 6 ay ders çalıştık. Hepimiz şu an bir savaşçı özelliklerine sahibiz aslında."

Senaryosunu Mustafa Burak Doğu ile İbrahim Ethem Arslan'ın kaleme aldığı filmde, Yetkin Dikinciler, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan ve Demet Tuncer rol aldı.

Yapım, Fatih Sultan Mehmet'in görevlendirdiği "Deliler" adlı askeri birlikte görev yapan bir grubun, Eflak Voyvodası Tepeş'in Osmanlı Cihan Devleti'nin Doğu Avrupa'daki topraklarında yaşayanlara uyguladığı zulmü sona erdirmek üzere gösterdiği mücadeleyi ele alıyor.

Film, 23 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.