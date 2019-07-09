FETÖ'nün uzantılarının Balkan ülkelerinde faaliyetlerini devam ettirdiklerini vurgulayan Altınok, bu kişilerin insanların iyi niyetli duygularını suistimal ederek kandırmaya ve emellerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde, TRT World tarafından hazırlanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzünü anlatan "The Network" belgeselinin gösterimi için Üsküp'te bulunan Altınok, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Altınok, Anadolu Ajansı (AA) Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğü'nün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki yayın merkezini ziyaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "FETÖ'nün elebaşları Makedonya'da yeterli sayıda elemanları olduğu ve yeterli oranda güçlendiklerini hissettikleri an Türkiye'de yapmak istediklerini, Makedonya'da da yapacaklar. Muhataplarımızı şimdiden uyarıyoruz." dedi.

İki ülke arasında geçmişten kaynaklı kadim birlikteliğin bulunduğunu yineleyen Altınok, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı bağımsızlığının ardından ilk tanıyan ülkelerden birisi olduğunu hatırlattı.

Altınok, Türkiye'nin özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve iş adamları marifetiyle Kuzey Makedonya'nın gelişebilmesi için yatırımlar yaptığına değinerek, "Ben iki ülke ilişkilerinin geleceğe yönelik çok sağlam temellere dayalı şekilde devam edeceğini görüyorum, katkı vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye Cumhuriyeti devletini hain terör örgütüne bırakmadık"

FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yargı ve polis marifeti ve iş birliğiyle milli irade tarafından seçilmiş hükümete, hükümet vasıtasıyla devlete darbe yapmaya kalktıklarını söyleyen Altınok, o sırada Aksaray Valisi görevinde bulunduğunu, belli süre sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandığını anlattı.

Altınok, "Biz o süreçte, hükümete ve devlete karşı darbe girişimiyle yönetimi ele geçirme arzusuna karşı bir avuç vatansever, devletine ve milletine bağlı polislerle beraber karşı çıktık, direndik." ifadesini kullandı.