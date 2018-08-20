Türkiye’de Yargılanan Alman Gazeteciye Yurt Dışı İzni

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kararın, birkaç hafta önce alındığını ancak kamuoyuyla yeni paylaşıldığını söyledi. Bakan kararı, ikili ilişkileri ilerletmek için doğru atılan bir adım olarak niteledi. Ancak bunun tek adım olmadığının altını çizdi ve Alman vatandaşlarının Berlin tarafından ‘siyasi nedenler’ olarak değerlendirilen sebeplerle Türkiye’de gözaltında tutulduğu en az yedi davanın daha olduğunu hatırlattı. Tolu’nun davası son iki yıldır Türk-Alman ilişkilerini olumsuz etkiliyordu.

Tolu terör propagandası yapmak ve yasaklı sol örgüt Marksist Leninist Komünist Parti’ye üye olmakla suçlanıyordu. Tolu, hakkındaki suçlamaları reddediyor. Davaysa henüz karara bağlanmadı.

Türkiye-Almanya ilişkileri zor günler geçirse de Berlin, ABD’yle yaşanan gerilimin ardından Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesi üzerine ekonomik olarak istikrarlı ve güçlü bir Türkiye istediğini dile getirdi.

Hafta sonunda Almanya’da iktidardaki koalisyonun küçük ortağı, Almanya’nın Türkiye’ye yardım edebileceğini söyledi.

Merkez sol Sosyal Demokratlar’ın lideri Andrea Nahles, Funke yaptığı açıklamada “Almanya’nın Türkiye’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaşanan siyasi tartışmalardan bağımsız olarak yardım edeceği bir durum oluşabilir” ifadelerini kullandı. Nahles, Türkiye’nin bir NATO müttefiki olduğunun da altını çizdi.

Başbakan Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert ise bu söyleme temkinli yaklaştı. Seibert, Türkiye’ye Almanya tarafından yapılacak bir yardımın henüz gündeme gelmediğini söyledi ve olası bir IMF paketi konusunun da geçen hafta iki ülke maliye bakanları arasında ele alınmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin’i ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşme öncesinde 21 Eylül’de Türkiye maliye, ulaşım ve ticaret bakanları Almanya’da temaslarda bulunacak.

