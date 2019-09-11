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Türkiye'de Yargılanan Avusturyalı Gazeteci Beraat Etti

11.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencisi ve gazeteci Avusturya vatandaşı Max Zirngast hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Zirngast hakkında terör suçlamasıyla dava açılmış ve seyahat yasağı çıkarılmıştı

Türkiye'de Yargılanan Avusturyalı Gazeteci Beraat Etti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencisi ve gazeteci Avusturya vatandaşı Max Zirngast hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Zirngast hakkında terör suçlamasıyla dava açılmış ve seyahat yasağı çıkarılmıştı.

Max Zirngast, aşırı solcu Re:volt adlı online dergide kaleme aldığı yazılar ve katıldığı bazı eylemler nedeniyle “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 11 Eylül 2018 tarihinde gözaltına alınmış ardından tutuklanmış ve Sincan Cezaevi’ne gönderilmişti. Geçen yıl Aralık ayında şartlı tahliyesine karar verilen Zirngast hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Zirngast tutuklandığında dönemin Avusturya Başbakanı da Ankara’dan tutuklamayla ilgili açıklama talep etmişti.

Zirngast’ın, bugün Ankara 26’incı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında mahkeme yeterli delil olmadığı gerekçesiyle Zirngast’ın beraatine karar verdi. Aynı davada Zirngast’la birlikte yargılanan 3 kişi hakkında daha mahkeme benzer şekilde beraat kararı verdi.

Max Zirngast’ın avukatı Murat Yılmaz’ın Zirngast’ın yasal olmayan hiçbir örgüte üye olmadığını ama bunu, bir türlü savcıya anlatamadıklarını söyledi.

Zirngast da hakkında verilen kararın olumlu olduğunu ancak Türkiye’de hala birçok kişinin siyasi suçlar nedeniyle hapiste olduğunu söyledi.

Kararın ardından bir açıklama yapan Avusturya Gazeteciler Birliği de karardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Birlik açıklamasında uluslararası baskının bu kararın alınmasını sağladığını dile getirdi.

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