Türkiye'de Yasaklar Yeniden Gündeme Gelecek mi?

Türkiye’de Corona salgınında yeni vaka sayısının iyileşen hasta sayısından daha yüksek olması üzerine sokakta maske takılması zorunlu il sayısı 41’e yükseltildi. Vatandaşlarsa ''hem normalleşme devam etmeli hem de hastalık kontrol altına alınmalı'' çelişkisini yaşıyor. Çin’de 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı 2020 itibariyle etkisi altına alan Corona virüsü salgınında Türkiye, 11 Mart’ta ilk vakayı tespit etmesinin ardından sosyalleşme mekanlarını kapatma ve sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalarla durumu kontrol altına aldığını açıklamıştı. Mayıs ortasından itibaren ilk önce kuaför, berber ve güzellik salonlarının açılması kararı alan ve ardından 29 Mayıs’ta camileri yeniden cemaate açan Türkiye, 1 Haziran itibariyle sosyalleşme mekanlarını açarak ve sokağa çıkma yasaklarını 65 yaş üstü ve 18 yaş altı haricinde sonlandırarak normalleşme dönemine geçmişti. Türkiye, sokağa çıkma yasağını ilk önce devam ettirme kararı aldığı 65 yaş üstündekiler için de hafta içinde gündüz dışarı çıkabilme kararı getirerek yasağı oldukça esnetmişti.

Türkiye’nin normalleşme kararı üzerine “Artık yeni normal dönemdeyiz” diyerek tüm vatandaşlara “kontrollü sosyal hayat” çağrısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 1 Haziran’dan bu yana vatandaşlara normalleşmeyle ilgili sık sık uyarıcı mesaj veriyor. Koca, 14 Haziran günkü tabloyu, “İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim” mesajıyla açıklamıştı. Ancak Bakan Koca, 15 Haziran itibarıyla Türkiye’de vaka ve hasta sayısında artış devam ettiği için vatandaşlara, “Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz” diye seslendi. Türkiye genelinde yeniden günlük vaka sayılarında artış olması ve bunun ülke tablosunda günlük iyileşen hasta sayısından fazla olması nedeniyle sokağa maskesiz çıkılması yasağı yaygınlaştırıldı. Sağlık Bakanı Koca, “Maskesiz? Görenler ne der?” diye sloganlaştırdığı mutlaka sokakta maske takılması yönündeki beklentisini ve sosyal mesafe uyarısı içerikli mesajlarını arttırdı. Koca, bugün itibariyle beş ilde (Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) daha sokağa maskesiz çıkış yasağı kararı alındığını duyurarak, Türkiye’de 81 ilden 42’sinde artık sokağa maskesiz çıkılamayacağını bildirdi. Türkiye’de 19 Mayıs’ta sadece 29 ilde maske zorunluluğu vardı.

Sağlık Bakanı, bugünkü tabloda ise son 24 saatte 1.015 iyileşen hastaya karşılık 1.467 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece Türkiye genelindeki toplam Corona enfeksiyonu vaka sayısı 181 bin 298’e yükseldi. Maskesiz sokağa çıkma yasağının yaygınlaşmanın yanı sıra normalleşme süreciyle birlikte sosyal mekanlarda kalabalıklar oluştuğunu ve sosyal mesafeye uyulmadığını ortaya koyan görüntüler, “Türkiye’de acaba yasaklar yeniden uygulanmaya başlanacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Ankaralılar yeniden yasaklar getirilmesi konusunda ne düşünüyor? VOA Türkçe’nin olası yasaklar konusunda mikrofon uzattığı Ankara’daki vatandaşlar ise oldukça çelişkili duygular içinde. Bir yandan iş yerleri, sosyal mekanlar açık kalmalı görüşü savunulurken, bir yandan da hastalıkta artış nedeniyle endişe duyuluyor. Bazıları, Corona virüsü ile mücadele için gerekirse yeniden sokağa çıkma yasakları uygulanmalı görüşünü dile getiriyor.

Emekli bir vatandaş, “Normalleşme çok hızlı bir şekilde oldu. Yavaş yavaş normalleşmek gerekirdi. Vaka sayısı 800’lerdeydi, şimdi 1500'lerin üzerinde. Herkes özellikle gençler sokağa fırladı. Ulus’ta şimdi vatandaşlar birbirine girmiş durumda. Maske takacaksın mesafe olacak, mesafe şart. Otobüste metroda iç içeyiz bulaşmaz diye bir şey yok yani. Ben 75 gün evdeydim bir 15 gün daha evde kalırım yeter ki sıfıra düşsün vaka sayısı” diye konuştu.

Adını paylaşmayı uygun görmeyen bir vatandaş ise kendisini de maske konusunda eleştirerek, “İnsanların yarısı maske takıyor yarısı takmıyor ben bile bazen maskemi aşağı indiriyorum. Vaka sayısı normalleşmeyle birlikte arttı. İşi olan da olmayan da sokağa çıkıyor. Mesafe yok sayılıyor, artması normal. Her yeri açtılar şu anda oteller açık, dükkanlar açıldı. Kapatmak lazımsa normalleşmenin anlamı da kalmıyor o zaman” görüşünü dillendirdi. Taksi sürücüsü Mahir Kelleci, “İnsanlar kurallara uymuyor, baksana kalabalığa, hiç işi olmayanların dışarı çıkmasından dolayı. Kimse sokağa çıkmasa hastalığı aza indiririz, daha çabuk bitiririz hastalığı” ifadesini kullandı. Akraba ziyaretleri, cenazeler, asker uğurlamaları eleştiriliyor Serbest meslek sahibi Murtaza Dursun, maske konusunda Sağlık Bakanı’nın çağrılarına uyulmadığını belirterek, “Beyefendinin biri maskeyi şöyle indiriyor, böyle olmaz ki. Maske neyse odur, ben bir buçuk aydır torunumu görmemişim, gitmiyorum yanına bayramda vs. O yasaklarda millet ne güzel uydu ama sonra herkes sokakta zannettiler ki hastalık geçmiş. Hastalık kendinde, kendi elinde, kişisel temizliğine dikkat edeceksin. Bir cenazeye, bir asker uğurlamasına gidiyorsun bir anda kapıyorsun bilmiyorsun karşındakinin hasta olup olmadığını. Adam maske kullanmıyor hayatını tehlikeye atıyor” dedi. Dursun, dolmuşlarda kişi sayısı sınırlamasına uyulmadığını da sözlerine ekledi.

İnşaat işçisi Adil Varlı da akraba ziyaretleri gibi sosyalleşmeleri eleştirerek, “Normalleşme süreci Eylül, Ekim’e kadar sürer, ben bu durumdan korkuyorum. Örnek vereyim, bizim köyde bir kişi cenazeye gitti, 30-40 kişiye virüs bulaştırdı. Bir kişi 30-40 kişiye bulaştırıyorsa ben gerisini düşünemiyorum. Birinin cenazesi oluyor oraya gidiliyor, bunun bir de yemeği oluyor, oraya da gidiyorlar. Vaka sayısı yükseliyor. Ben inşaat sektöründe çalışıyorum, günlük yevmiye alıyorum. Bu hastalık bitecekse sokağa çıkma yasağından yanayım. Çıksın ki insanlar birbirlerinden teması kessinler” dedi. Kimisi hafta sonlarındaki kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasını savunurken, kimisi de 65 yaş üstüne uzun süreli yasak uygulanmasına halen tepkili.

Kahveci Sebahattin Aktaş, “Şimdi yine hafta sonları yasağının gelmesini istiyorum. Toplumda mesafe diye bir şey kalmamış. Virüs bende varsa karşımdakine de geçecek. Mesafe kuralı yok, Sağlık Bakanımız sürekli söylüyor; mesafe, mesafe, mesafe. Yok, buyurun kalabalığa bakınız” diye konuştu.