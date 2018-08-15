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Türkiye'de yaşayan Araplardan dolar bozdurma kampanyası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de yaşayan Arap Toplulukları, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek ellerindeki dolar ve altınları bozdurup TL'ye destek kampanyası başlattıklarını duyurdu.

İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE'de yaşayan Arap Toplulukları, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek ellerindeki dolar ve altınları bozdurup TL'ye destek kampanyası başlattıklarını duyurdu. Aralarında Irak, Yemen, Mısır, Suriye, Lübnan gibi Arap ülkelerinin vatandaşlarının bulunduğu Arap Topluluğu üyeleri, Arap Derneği Üyeleri ve Arap İşadamları, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla, ABD'nin Türkiye karşı almış olduğu yaptırım kararlarını eleştirip, TL'ye destek kampanyası başlattıklarını bildirdiler. Topluluk üyeleri, Arap hükümetlerine de çağrıda bulunarak 'Türkiye'nin yanında olun' mesajı verdiler. Türkiye'de yaşayan Araplar, basın açıklamasının ardından, yanlarında bulunan dolarları bozdurmak üzere döviz bürolarına hareket ettiler. Topluluk üyeleri adına, Türkiye'deki Arap Topluluğu Temsilcisi Hıdır Al Sotari'nin okuduğu açıklamada, "Türkiye'de 5 milyon Arap yaşıyor. Türk Lirası'nı desteklemek dini ve ahlaki bir vecibe olup bütün Arap ve Müslüman halkların bunu dikkate almalarını ifade etmekteyiz. Dolayısıyla elimizde bulunan bütün dolar cinsinden varlıklarımızı bir an önce Türk lirasına çevirmemiz gerekmektedir. Türk lirası bizim liramızdır. Ferdi ve topluca dolar bozduran bütün kişi ve kuruluşlara buradan kendilerine şükranlarımızı arz ederiz. Bütün Arap ekonomi ve sivil toplum kuruluşlarını kısaca her kesimi Türk Lirasına destek olmaya ve dolar altın cinsinden varlıklarını Türk Lirasına çevirmelerine davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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