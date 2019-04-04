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Türkiye'de yaşayan mülteciler, Edirne'ye akın ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

  Türkiye'de yaşayan mülteciler bir grubun çağrısı üzerine Yunanistan'a geçmek için bu sabah saatlerinden itibaren, Edirne'ye akın etmeye başladı.

Türkiye'de yaşayan mülteciler bir grubun çağrısı üzerine Yunanistan'a geçmek için bu sabah saatlerinden itibaren, Edirne'ye akın etmeye başladı. Edirne jandarma ve polis ekipleri yollarda önlem alarak gelen mültecileri kent girişlerinde toplayarak göç merkezlerine taşıyor.
Edirne'de polis ve jandarma ekipleri çok sayıda mültecinin kente geleceği ihbarı üzerine bu sabah saatlerinde kent girişi ve otobüs terminalinde geniş önlemler aldı. Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda özel harekat polisleri ile jandarma timleri önlemleri artırdı. Jandarma, İstanbul-Edirne Kuzey Otoban gişeler girişinde, otobüs ve taksileri durdurup yaptığı aramalarda, aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu 100'e yakın mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler sağlık kontrollerinin ardından Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İstanbul'dan Edirne'de TEM gişilerinde otobüs içinde kızı eşi ile birlikte jandarmaya yakalanan Şahmil Ahmet, "Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldik. Televizyon kanalı ve internet üzerinden yapılan çağrı üzerine Yunanistan'a geçmek için buraya geldik. 7 Nisan'a kadar Edirne'ye gelişler devam edecek" dedi. Yakalanan mülteciler gelişlerin devam edeceğini söylerken, jandarma ekiplerinin yakaladığı Afganistanlı bir kadın gözyaşları döktü.
Edirne'de polis ve jandarma polis ekipleri kent girişleri ve terminal ve toplu taşıma noktalarında önlemini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü
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Jandarma ve polisin aldığı önlemler
Otobüslerde yapılan aramalar
Yakalanan mülteciler
Mültecilerin bekletilmesi
Mültecilerle röp.
Otobüs içinde arama yapılması
Otobüs içindeki mülteciler
Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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