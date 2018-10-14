HABER

Türkiye’de yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri etkinliklerle tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın 35 farklı ülkesinde düzenlenen “Yahudi Kültürü Avrupa Günü”’nün Türkiye ayağı Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi, 500.

Gamze ŞİMŞEK- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) AVRUPA'nın 35 farklı ülkesinde düzenlenen “Yahudi Kültürü Avrupa Günü”’nün Türkiye ayağı Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde gerçekleşti. Türkiye’de yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri çeşitli etkinliklerle tanıtıldı. Türkiye’de 2001 yılından beri düzenlenen etkinliklerin bu yılki teması “Hikayelerle Biz” oldu. YAHUDİ GELENEKLERİNE YOLCULUK Tamamı halka açık olan etkinlikler müzik dinletileri, söyleşiler, kitap tanıtımları, sergiler ve geleneksel yemeklerden oluştu. Saat 10.30 da başlayıp 18.30’a kadar devam eden etkinlik müze içinde bulunan 5 farklı salonda gerçekleşti. Mavi Salon'da, Şeli Gaon ve Süzet Herman ile İspanya’dan göç eden Yahudilerin günümüzde hala konuştukları Judeo Espanyol dilinin geçmişi ve etimolojisi de tanıtıldı. Yeşil Salon'da Gilda Kohen’in Seferad Mutfağından örnekler tanıttığı “Birlikte Pişirelim” etkinliği yer aldı. Gerez Cafe adındaki Kırmızı Salonda ise ziyaretçilerin gün boyu Türk Yahudileri hakkında merak ettikleri tüm soruları sorabilecekleri “Gelin Tanış Olalım” etkinliği yapıldı. Tüm gün boyunca üç ayrı alanda üç farklı sergi sergilendi. SEHAK’ın düzenlediği “Anne Frank: Günümüz İçin Bir Tarih Sergisi”, İzzet Keribar’ın “Türkiye’de Yahudi Yaşamı”nı aktaran fotoğraflarından bir seçki ve bir döneme tanıklık eden sözlü tarih projesini anlayan “Centropa Sergisi” ve Neve Şalom Sinagogu'nun üst katındaki 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tüm gün ziyaretçilerle buluştu.

PARTNERWhatsapp kullananlar dikkat! Hepsi silinecekWhatsapp kullananlar dikkat! Hepsi silinecek
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldiToz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi
PKK'nın kabusu böyle görüntülendi! PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.