Türkiye’de Yeni Bir Çözüm Süreci mi Başlıyor?

2015 yılının Temmuz ayında başlayan operasyonlar, şehir çatışmaları, HDP’ye yönelik operasyonlar, Kürt siyasetçilerin tutuklanmasının ardından kimse yeni bir süreçten söz edemez oldu. Ancak PKK’nın cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan’ın sekiz yıl aradan sonra avukatlarıyla görüştürülmesi yeni bir sürecin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Peki Türkiye yeni bir sürece hazır mı?VOA Türkçe bu sorunun yanıtını Democratic Progress Institute (DPI) Başkanı Kerim Yıldız’a sordu.

Democratic Progress Institute (DPI) ya da Türkçe adıyla Demokratik Gelişim Enstitüsü, sekiz yıl önce kuruldu. Kuruluş amacı, dünyadaki çatışmaların çözümle sonuçlandırılması için çalışmalar yürütmek. Kolombiya, Filipinler, Arjantin, Güney Afrika, Kuzey İrlanda gibi ülkelerde yaşanan çatışmaları inceleyen DPI’nin çalışma alanları arasında Türkiye de var.

DPI Başkanı Yıldız Türkiye’deki sürecin bitmediğine inanıyor. Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak yeni bir süreç başlatabileceğini savunan Yıldız, “Çözüm süreci ve demokratikleşme yaşayan bir süreçtir, devam eder, sürekli kendisini yenilemek zorundadır. Bizim açımızdan Türkiye’deki demokratikleşme ve süreç meselesi hala devam ediyor. Bir sürecin başlayıp başlamadığını bilmiyoruz. Böyle bir sürecin başlaması gayet doğaldır. Bunu çok garipsememek lazım, doğal sürecin bir devamıdır. Biz bir bütün olarak bitmediğine hep inandık, bittiğini düşünmedik. Bugün de öyle düşünmüyoruz. O günkü şartlarda yapılan yanlışlardan bugün çıkarılan derslerle daha kolay hareket edilebileceğini düşünüyoruz. Çözüm o dönemde buzdolabına kaldırıldıysa, bitmediği anlamına geliyor. İşin doğal yapısı budur. Taraflar sorunların silahla çözülmeyeceğine inanıyor. Bunu iki taraf da biliyor. Eğer inansalardı bugün bulunduğumuz noktada olmazdık. Birileri istedi diye değil, bu işin doğal yapısı gereği barış gelmek zorundadır. Türkiye’nin Suriye politikasında değişiklikler oldu. Amerika’nın Suriye politikasında değişiklik oldu. Bu da Türkiye’nin politikasının değişmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde daha açık belirtilerini göreceğiz. Türkiye’de çözüm sürecinin başlaması demek, Suriye sorununun daha kolay çözüme kavuşacağı anlamına geliyor” dedi.