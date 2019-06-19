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Türkiye’de Yeni Bir Çözüm Süreci mi Başlıyor?

19.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Dünya’daki çözüm süreçlerini inceleyen Demokratik Gelişim Enstitüsü Başkanı Kerim Yıldız’a göre yeni bir çözüm sürecinin başlamış olma ihtimali yüksek.

Türkiye’de Yeni Bir Çözüm Süreci mi Başlıyor?

Abdullah Öcalan’ın sekiz yıl sonra yeniden avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesinin ardından, Kürt sorununun çözümü için yeni bir sürecin başladığı konusu gündeme geldi. Dünya’daki çözüm süreçlerini inceleyen Demokratik Gelişim Enstitüsü Başkanı Kerim Yıldız’a göre yeni bir çözüm sürecinin başlamış olma ihtimali yüksek.

Türkiye’nin Kürt sorununa çözüm bulabilmek için 2009 yılında gayrıresmi olarak başlattığı ancak daha sonra açık açık yürüttüğü çözüm süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılındaki 'Bundan sonra çözüm süreci buzdolabına kaldırılmıştır' açıklamasıyla sona erdi.

2015 yılının Temmuz ayında başlayan operasyonlar, şehir çatışmaları, HDP’ye yönelik operasyonlar, Kürt siyasetçilerin tutuklanmasının ardından kimse yeni bir süreçten söz edemez oldu. Ancak PKK’nın cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan’ın sekiz yıl aradan sonra avukatlarıyla görüştürülmesi yeni bir sürecin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Peki Türkiye yeni bir sürece hazır mı?VOA Türkçe bu sorunun yanıtını Democratic Progress Institute (DPI) Başkanı Kerim Yıldız’a sordu.

Democratic Progress Institute (DPI) ya da Türkçe adıyla Demokratik Gelişim Enstitüsü, sekiz yıl önce kuruldu. Kuruluş amacı, dünyadaki çatışmaların çözümle sonuçlandırılması için çalışmalar yürütmek. Kolombiya, Filipinler, Arjantin, Güney Afrika, Kuzey İrlanda gibi ülkelerde yaşanan çatışmaları inceleyen DPI’nin çalışma alanları arasında Türkiye de var.

DPI Başkanı Yıldız Türkiye’deki sürecin bitmediğine inanıyor. Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak yeni bir süreç başlatabileceğini savunan Yıldız, “Çözüm süreci ve demokratikleşme yaşayan bir süreçtir, devam eder, sürekli kendisini yenilemek zorundadır. Bizim açımızdan Türkiye’deki demokratikleşme ve süreç meselesi hala devam ediyor. Bir sürecin başlayıp başlamadığını bilmiyoruz. Böyle bir sürecin başlaması gayet doğaldır. Bunu çok garipsememek lazım, doğal sürecin bir devamıdır. Biz bir bütün olarak bitmediğine hep inandık, bittiğini düşünmedik. Bugün de öyle düşünmüyoruz. O günkü şartlarda yapılan yanlışlardan bugün çıkarılan derslerle daha kolay hareket edilebileceğini düşünüyoruz. Çözüm o dönemde buzdolabına kaldırıldıysa, bitmediği anlamına geliyor. İşin doğal yapısı budur. Taraflar sorunların silahla çözülmeyeceğine inanıyor. Bunu iki taraf da biliyor. Eğer inansalardı bugün bulunduğumuz noktada olmazdık. Birileri istedi diye değil, bu işin doğal yapısı gereği barış gelmek zorundadır. Türkiye’nin Suriye politikasında değişiklikler oldu. Amerika’nın Suriye politikasında değişiklik oldu. Bu da Türkiye’nin politikasının değişmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde daha açık belirtilerini göreceğiz. Türkiye’de çözüm sürecinin başlaması demek, Suriye sorununun daha kolay çözüme kavuşacağı anlamına geliyor” dedi.

Olası yeni bir süreçte tarafların eski hataları tekrar etmeyeceğini söyleyen Yıldız, “Bundan sonra bir süreç başlarsa, ki başlamak durumunda olduğunu düşünüyorum, tarafların eskisi gibi davranmamayı öğrendiğini düşünüyorum. Yeni bir süreçte aynı hataları yapmamak için daha planlı, koreografisi olan bir planla hareket etmeleri gerekir. Hala çözüm sürecini istemeyenler ve bu süreci provoke etmek isteyen güçler, Türkiye içinde ve dışında mevcut. Bunlara imkân vermemek için, sürecin yol haritası, yapılar ve koreografisi olması lazım. Her zaman çözüm sürecini desteklemek üzere bize düşen görevleri yapaya hazırız. DPI çevresinde, dünyanın önemli sorunlarının yaşandığı bölgelerde rol almış ve çözümlere katkı yapmış uzmanları var. Biz çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Direk deneylerimizi sunmaya hazır olduk, olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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