Türkiye'de yeni kapanma önlemleri

00 ile 05.00, hafta sonunda ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kısıtlamalar açıkladı. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmadığını belirten Erdoğan, "83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını açıklayan Erdoğan, sınırlamanın hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edeceğini kaydederek "Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz" dedi.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı akşamından itibaren uygulanacağını bildirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilecek diğer kısıtlamalar ise şöyle:

- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.