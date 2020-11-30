HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de yeni kapanma önlemleri

Türkiye'de yeni kapanma önlemleri

30.11.2020 21:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye'de yeni kapanma önlemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içi saat 21.

00 ile 05.00, hafta sonunda ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kısıtlamalar açıkladı. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmadığını belirten Erdoğan, "83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını açıklayan Erdoğan, sınırlamanın hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edeceğini kaydederek "Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz" dedi.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı akşamından itibaren uygulanacağını bildirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilecek diğer kısıtlamalar ise şöyle:

- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.

- Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

- Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.

- Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecek.

- Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecek.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecek.

- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışında olacak.

"Aşı 1-2 ay içinde geliyor"

Uluslararası aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, ilk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yaptıklarını ve önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak aşının uygulamasının yapılacağını belirterek "1-2 ay içinde aşılarımız inşallah geliyor. Ücretsiz olarak tüm halkımıza dağıtımını yapacağız" açıklamasını yaptı.

Vatandaşlardan salgın döneminde özellikle kapalı mekanlarda sigara ve nargile içmeyi bırakmalarını isteyen Erdoğan, "Ve camlarınızı da açık tutmayı ihmal etmeyin" dedi.

DW/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Çanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandı
BİM market güncel çalışma saatleri!BİM market güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Edirne'de vahşet! Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü sonra intihar girişiminde bulundu

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme

AVM'ler kapatıldı mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'lerle ilgili yeni karar

Erdoğan açıkladı: AVM'ler için yeni karar

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta içi kısıtlama nasıl olacak?

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'de kar yağışı başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.