Türkiye'de yeni korona önlemleri

Buna göre, lokanta, restoran, kuaför ve düğün salonu gibi yerler 22.00'de kapanacak, kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemler hakkında da bilgi verdi.

Erdoğan, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceğini duyurdu. Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimlerin artacağını belirten Erdoğan, " Türkiye, bazı şehirlerimizde zaman zaman endişe verici artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Günlük hasta sayımız her bakımdan yönetilebilir seviyededir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini de kaydetti.

Yüz yüze eğitime geçiş konusunda salgının seyrine göre bir değerlendirme yapılacağını kaydeden Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.