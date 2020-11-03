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Türkiye'de yeni korona önlemleri

03.11.2020 21:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapmasında alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre, lokanta, restoran, kuaför ve düğün salonu gibi yerler 22.00'de kapanacak, kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemler hakkında da bilgi verdi.

Erdoğan, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceğini duyurdu. Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimlerin artacağını belirten Erdoğan, " Türkiye, bazı şehirlerimizde zaman zaman endişe verici artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Günlük hasta sayımız her bakımdan yönetilebilir seviyededir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini de kaydetti.

Yüz yüze eğitime geçiş konusunda salgının seyrine göre bir değerlendirme yapılacağını kaydeden Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

107 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Erdoğan, İzmir'de cuma günü meydana gelen depremle ilgili olarak da güncel verileri açıkladı. Erdoğan, 110 kişinin enkaz altından cansız bedeninin çıkarıldığını, bin 27 kişinin de yaralandığını aktardı. Erdoğan yaralılardan 883'ünün tedavisinin tamamlandığını söyledi. Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısının ise an itibarıyla 107 olduğu bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine yönelik çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:

"Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir. Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, sular altına kalan esnafımıza TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek."

"Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz" diye konuşan Erdoğan, depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemelerinin ise faizsiz olarak 1 yıl ertelendiğini ifade etti.

DW/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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