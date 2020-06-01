Türkiye’de “Yeni Normal''in İlk Günü

Türkiye Corona virüsü salgınında rakamlardaki iyimser düşüşün ardından Pazartesi gününden itibaren aşamalı olarak ülkede faaliyetleri yeniden başlatıyor. Büyük şehirler arasında uçuşlar ve özel araçla seyahat başlarken, kafe ve restoranlarla İstanbul’daki Kapalı Çarşı yeniden müşterilere kapılarını açtı.
Türkiye, 1 Haziran’dan itibaren 65 yaş ve üzerindekiler ile 0-18 yaş grubundakilere yönelik sokağa çıkma yasağı ve eğlence mekanları dışında tüm alanlarda normale dönmeyi planlıyor.
Ülkede, 11 Mart’ta ilk Corona virüsü vakası görülmesi ve 18 Mart’ta ilk can kaybının yaşanmasının ardından salgınla mücadele kapsamında günlük hayat akışında pek çok değişikliğe gidilmişti.
Hükümet ekonomiyi yeniden canlandırmak için açılma faaliyetlerini başlatırken, ülkede ticari faaliyetlerin önde gelen merkezi olan en büyük kent İstanbul’da kent sakinleri işyerlerine dönmeye başladı. Birçok fabrikada faaliyetler geçen ay başlamıştı. Şimdiyse devlet daireleri ve kamu tesisleri açılıyor.
Kapalı Çarşı’da dükkan sahipleri yüzlerinde maskeleriyle mağazalarını temizledi ve açılmaya hazır hale getirdi. Basında yer alan haberlere göre, Mart ayında Türkiye’de salgının görüldüğü ilk yerlerden biri burasıydı. Önemli turist cazibe merkezlerinden olan ve her daim kalabalık olmasıyla bilinen çarşı iki aydan uzun süredir kapalıydı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti geçtiğimiz haftalarda bazı kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmaya başlamıştı. Yetkililer salgının kontrol altına alındığını söylüyor. Corona virüsü salgını Türkiye’de 4.500’den fazla kişinin ölümüne, 160 binden fazla kişinin de hastalanmasına neden olmuştu. Ancak resmi rakamlara göre yeni ölüm ve vaka sayıları oldukça düşük seyrediyor.
Beş ilde karşılıklı uçuşlar başladı
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu iki ay sonra yeniden başlayan İstanbul-Ankara uçuşu için düzenlenen özel törende yolculara güvenlik konusunda güvence verdi. Normalleşme sürecinin ilk seferi 156 yolcuyla yapılan TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuydu. Uçuş öncesinde havaalanına alınan yolcuların ve kabin görevlilerinin ateşinin ölçülmesi, yolcuların biletlerini cihazlara kendilerinin okutması gibi önlemler dikkat çekti.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, havalimanlarında ve uçaklarda tüm sağlık önlemlerinin alındığını ve yalnızca tedbirleri yerine getiren havalimanlarının sertifika alarak açılacağını bildirdi.
Karaismailoğlu, ilk aşamada sertifika süreci tamamlanan altı havaalanının İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havaalanları olduğunu bildirdi.
"Vatandaşlarımızın seyahat ederken içleri rahat olsun istiyoruz. Bu nedenle tedbirlerimiz, seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak’’ diyen Karaismailoğlu, maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması ve "çalışanların koruyucu teçhizat kullanması gerekliliğinin altını çizdi.
Dış hat uçuşlarınınsa gelecek hafta başlaması bekleniyor.
Beklentiler sebebiyle havaalanlarının ve aralarında Türk Hava Yolları’nın da olduğu havayolu şirketlerinin hisseleri yükseldi.
Hangi yasaklar kalktı?
İstanbul ve diğer şehirlerde 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bar, pavyon, diskotek, gece kulüpleri gibi eğlence mekanlarıysa kapalı kalmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bireysel sporlarla ilgili sınırlamaların kaldırıldığını açıklamıştı. Spor tesisleri de faaliyetlerine başladı.
Ayrıca plajlar, milli parklar ve bahçeler de belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçti. Müze ve ören yerleri, hayvan satış yerleri, sürücü kursları ve benzeri kurslar da 1 Haziran'dan itibaren açıldı.
Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerine başladı.
Erdoğan, esnek çalışma halindeki kamu görevlilerinin 1 Haziran'da normal mesailerine başlayacağını açıklamıştı.
Türkiye ekonomisinin önemli kalemlerinden olan turizmin bu yaz salgından ve alınan önlemlerden nasıl etkileneceği ise henüz belli değil.
Öte yandan 29 ve 31 Mayıs tarihleri arasında Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulaması devam etti.
Reuters haber ajansına göre yapılan bir araştırma üretim faaliyetlerinin Mayıs ayında da düşmeye devam ettiğini ancak düşüş hızının Nisan’a göre daha yavaş olduğunu; üretimin ve yeni siparişlerin hala düşük olduğu ve şirketlerin istihdamın yanı sıra ürün alımlarını da azaltmaya devam ettiğini ortaya koydu.