Türkiye’de “Yeni Normal''in İlk Günü

Kapalı Çarşı’da dükkan sahipleri yüzlerinde maskeleriyle mağazalarını temizledi ve açılmaya hazır hale getirdi. Basında yer alan haberlere göre, Mart ayında Türkiye’de salgının görüldüğü ilk yerlerden biri burasıydı. Önemli turist cazibe merkezlerinden olan ve her daim kalabalık olmasıyla bilinen çarşı iki aydan uzun süredir kapalıydı.

Hükümet ekonomiyi yeniden canlandırmak için açılma faaliyetlerini başlatırken, ülkede ticari faaliyetlerin önde gelen merkezi olan en büyük kent İstanbul’da kent sakinleri işyerlerine dönmeye başladı. Birçok fabrikada faaliyetler geçen ay başlamıştı. Şimdiyse devlet daireleri ve kamu tesisleri açılıyor.

Ülkede, 11 Mart’ta ilk Corona virüsü vakası görülmesi ve 18 Mart’ta ilk can kaybının yaşanmasının ardından salgınla mücadele kapsamında günlük hayat akışında pek çok değişikliğe gidilmişti.

Türkiye, 1 Haziran’dan itibaren 65 yaş ve üzerindekiler ile 0-18 yaş grubundakilere yönelik sokağa çıkma yasağı ve eğlence mekanları dışında tüm alanlarda normale dönmeyi planlıyor.

Türkiye Corona virüsü salgınında rakamlardaki iyimser düşüşün ardından Pazartesi gününden itibaren aşamalı olarak ülkede faaliyetleri yeniden başlatıyor. Büyük şehirler arasında uçuşlar ve özel araçla seyahat başlarken, kafe ve restoranlarla İstanbul’daki Kapalı Çarşı yeniden müşterilere kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti geçtiğimiz haftalarda bazı kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmaya başlamıştı. Yetkililer salgının kontrol altına alındığını söylüyor. Corona virüsü salgını Türkiye’de 4.500’den fazla kişinin ölümüne, 160 binden fazla kişinin de hastalanmasına neden olmuştu. Ancak resmi rakamlara göre yeni ölüm ve vaka sayıları oldukça düşük seyrediyor.

Beş ilde karşılıklı uçuşlar başladı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu iki ay sonra yeniden başlayan İstanbul-Ankara uçuşu için düzenlenen özel törende yolculara güvenlik konusunda güvence verdi. Normalleşme sürecinin ilk seferi 156 yolcuyla yapılan TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuydu. Uçuş öncesinde havaalanına alınan yolcuların ve kabin görevlilerinin ateşinin ölçülmesi, yolcuların biletlerini cihazlara kendilerinin okutması gibi önlemler dikkat çekti.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, havalimanlarında ve uçaklarda tüm sağlık önlemlerinin alındığını ve yalnızca tedbirleri yerine getiren havalimanlarının sertifika alarak açılacağını bildirdi.