Türkiye'de yeni vaka sayısı 40 bini aştı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 test yapıldığını ve bunlardan 40 bin 806'sının pozitif olduğunu açıkladı. Böylece yeni vaka sayısı 8 Aralık 2020'de ulaştığı, günlük 33 binden fazla vakanın tespit edildiği dönemin ardından bu hafta tekrar 30 bin eşiğini aşmış oldu.

Yine Sağlık Bakanlığının verilerine göre Covid-19 bağlantılı olarak son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 176 olarak verildi. Böylece Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 bin 713'e ulaştı. Ülkedeki ağır hasta sayısının da 2 bin 135 olduğu bildirildi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu açıkladı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Korur Fincancı, "Hastanelerde yer bulmak çok zor" diye vurguladı.

Gençler arasında hızla yayılan İngiliz varyantı 81 ilde tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamasında, Türkiye'de virüsün daha hızlı yayılan ve daha tehlikeli olarak nitelenen değişik varyantlarına 81 ilde rastlandığını duyurmuştu. Koca, "İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır" şeklinde konuşmuştu.