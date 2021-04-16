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  4. Türkiye’de yeni vaka sayısı 63 bini geçti

Türkiye’de yeni vaka sayısı 63 bini geçti

16.04.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de son 24 saatte 63 bin 82 koronavirüs vakası tespit edilirken, pandeminin başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı 289 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin artan vaka sayıları endişe yaratmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 16 Nisan verilerine göre, son 24 saatte 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıkladığı günlük verilere göre salgında bugün en yüksek günlük yeni vaka sayısı kaydedildi. Açıklamaya göre 320 bin 78 Covid-19 testi yapılırken, ağır hasta sayısı 3 bin 205 oldu.

Türkiye'de şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39'a ulaşırken toplam can kaybı da 35 bin 320'ye yükseldi.

Türkiye'de vaka sayılarındaki endişe verici artış nedeniyle 14 Nisan'dan itibaren iki hafta "kısmi kapanma" uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günkü kabine toplantısının ardından duyurduğu "kısmi kapanma" tedbirlerinin de vaka ve vefat sayılarında hedeflenen düşüşü sağlamaması hâlinde "çok daha sert" önlemler alınacağını açıklamıştı.

DW / SSB, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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