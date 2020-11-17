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Türkiye’de Yeniden Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı

17.11.2020 21:55 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de Yeniden Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de Corona virüsü vakalarında yaşanan artış gerekçesiyle hafta sonlarında tüm ülke genelinde akşam 20.00’den sabah 10.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de Corona virüsü vakalarında yaşanan artış gerekçesiyle hafta sonlarında tüm ülke genelinde akşam 20.00’den sabah 10.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı ardından açıklama yaptı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun dün aldığı tavsiye kararları doğrultusunda Türkiye’nin ikinci yasaklar dönemini başlatmak zorunda kaldığını ilan etti.

Türkiye, 11 Mart’ta ilk Corona virüsü vakasını resmi olarak kamuoyuna duyurduktan sonra uygulamaya koyduğu kısıtlamaları, 1 Haziran’da sosyalleşme mekanlarını açarak sokağa çıkma yasaklarını kaldırarak sonlandırmıştı. Türkiye, 1 Temmuz’da tümüyle geçiş yaptığı normalleşme dönemini bugün sona erdirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasıyla da Türkiye’de corona virüsü salgında son 24 saatte 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konulduğunu ve 103 kişi hayatını kaybettiği duyuruldu.

“Can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Corona virüsü salgınında Avrupa örneğini anımsattı ve “İnsanlık tarihinin bu en büyük salgının önüne henüz geçilemedi. Aşı çalışmalarında ümit verici gelişmeler yaşanıyor ancak tehdit devam ediyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen hasta ve ölüm sayıları Avrupa'da ve pek çok ülkede tedbirlerin yeniden arttırılması sonucunu doğurdu. İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerimizdeki hasta ve ölüm oranları bize daha çok dikkatli olmamızı söylüyor. Salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak başarmak zorundayız” dedi.

“Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir” diyen Erdoğan, bugünkü aşamada o tedbirlerden bazılarına uygulamak zorunda olduklarını bildirdi. Erdoğan, kamuoyuna İçişleri Bakanlığı’nın detaylarıyla açıklayacağı yeni yasakları şöyle sıraladı:

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak;
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da genişletilecek;
Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahalar faaliyetlerine ara verecek;
Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak;
Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak;
Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek;
Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek;
Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek;
Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek.

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