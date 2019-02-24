Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim için çok büyük elzem addediyor. Şu an Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu konutların yılda 300 binini yapmak üzere 2023'e kadar 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken konutlarımızı acil dönüştüreceğiz." dedi.

Kurum, Konya'da AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında, göreve geldiğinden itibaren şehirleri ziyaret ettiğini söyledi.

Bugüne kadar 40'ın üzerinde şehre 100 ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Kurum, bu kapsamda şehirlerin altyapısından üstyapısına, kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtma tesisinden düzenli depolama tesisine kadar birçok projeyi yerinde incelediğini aktardı.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhunun, etkin, hızlı ve verimli bir şekilde çalışmak olduğuna işaret ederek, memleketin ihtiyaçlarını hızlı şekilde gidermek için çalıştıklarını vurguladı.

Yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile girdiklerini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı, aslında masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi esnasında, vatanın, milletin ve bayrağın bütünlüğü için sahada mücadele edilmiş bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifak, inşallah ülkemizin 2053'ünü, 2071'ini ve yüz yıllık sürecini teminat altına alacak çok önemli bir ittifaktır. Çünkü bu ittifakın içinde vatan sevgisi, gönül, birlik ve beraberlik vardır."