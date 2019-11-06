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Türkiye’de yerel yönetimlerde kadının adı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin raporuna göre kadınların siyasetteki temsilinde Türkiye 41 ülke arasında en alt dilimde yer alıyor.

Türkiye’de yerel yönetimlerde kadının adı yok

Listede İskandinav ülkeleri başı çekiyor.Kadınların siyasette temsilinin son on yıldaki gelişimini ele alan ve Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan rapor açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler ve AB adayları olmak üzere toplam 41 ülkeyi kapsayan rapora göre kadınların siyasetteki temsilinde İskandinav ülkeleri başı çekerken Türkiye en alt dilimde yer alıyor.

Rapora göre Türkiye'de, ülke genelinde seçilmiş tüm temsilciler içinde kadınların oranı yüzde 11,1, yerel yönetimlerde ise yüzde 10,7 olarak kaydedildi. Raporda kadın belediye başkanı oranlarına bakıldığında ise Türkiye yüzde 3,2 ile en düşük seviyeye sahip ülkelerden biri oldu. Avrupa ortalaması yüzde 15 seviyesinde. Ancak raporda Türkiye'nin on yıl önce hazırlanan rapora göre kadın belediye başkanı sayısında yüzde 0,9'dan yüzde 3,2'ye yükselerek yüzde 256'lık bir ilerleme kaydettiği vurgulandı.

Türkiye raporda belediye meclislerinde yer alan kadınlar açısından ise yüzde 20'nin altında kalan yedi ülke arasında yer aldı. Bu grupta yer alan diğer ülkeler Bosna Hersek, İsrail, Kıbrıs, Gürcistan ve Yunanistan.

CEMR raporunda kadınların belediye alt meclislerine seçilme oranında ise Türkiye yüzde 17,3 ile yine en alt sıralarda yer aldı.

Fransa, İzlanda, İsveç ve Ukrayna'da yerel yönetimlerdeki kadın oranı ise yüzde 40'ın üzerinde seyrediyor. 17 ülkede ise belediye meclislerindeki kadın oranı yüzde 30 ile 40 arasında bulunuyor. 13 ülkede ise kadınların belediye meclislerindeki oranı yüzde 20 ile 30 arasında yer alıyor.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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