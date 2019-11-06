Türkiye’de yerel yönetimlerde kadının adı yok

Listede İskandinav ülkeleri başı çekiyor.Kadınların siyasette temsilinin son on yıldaki gelişimini ele alan ve Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan rapor açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler ve AB adayları olmak üzere toplam 41 ülkeyi kapsayan rapora göre kadınların siyasetteki temsilinde İskandinav ülkeleri başı çekerken Türkiye en alt dilimde yer alıyor.

Rapora göre Türkiye'de, ülke genelinde seçilmiş tüm temsilciler içinde kadınların oranı yüzde 11,1, yerel yönetimlerde ise yüzde 10,7 olarak kaydedildi. Raporda kadın belediye başkanı oranlarına bakıldığında ise Türkiye yüzde 3,2 ile en düşük seviyeye sahip ülkelerden biri oldu. Avrupa ortalaması yüzde 15 seviyesinde. Ancak raporda Türkiye'nin on yıl önce hazırlanan rapora göre kadın belediye başkanı sayısında yüzde 0,9'dan yüzde 3,2'ye yükselerek yüzde 256'lık bir ilerleme kaydettiği vurgulandı.

Türkiye raporda belediye meclislerinde yer alan kadınlar açısından ise yüzde 20'nin altında kalan yedi ülke arasında yer aldı. Bu grupta yer alan diğer ülkeler Bosna Hersek, İsrail, Kıbrıs, Gürcistan ve Yunanistan.