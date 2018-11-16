HABER

Türkiye'de yerleşik yabancıların döviz cinsinden gayrimenkul kira ve satış sözleşmesi yapmasına izin verildi

16.11.2018 08:36 | Son Güncelleme

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir tebliğe göre Türkiye'de yerleşik Türk vatandaşı olmayan kişilerin dövize endeksli gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri yapılabilecekleri duyuruldu.

Türkiye'de yerleşik yabancıların döviz cinsinden gayrimenkul kira ve satış sözleşmesi yapmasına izin verildi

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir tebliğe göre Türkiye'de yerleşik Türk vatandaşı olmayan kişilerin dövize endeksli gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri yapılabilecekleri duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı yeni bir tebliğ aracılığıyla, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de bir değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları tekrar edildi.

Ancak tebliğde şu değişiklik yapıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin, alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür."

Yabancı futbolculara istisna

Türk Lirası'nın Ağustos ayında dolara karşı 7,24'e kadar inerek rekor düşük seviyeye ulaşması, hükümetin birtakım önlemler almasına yol açmıştı.

Alınan önlemler kapsamında Türkiye'deki bütün döviz bazlı sözleşmeler iptal edildi.

Türkiye'de yerleşik kişilerin menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecekti.

Ancak bugün yapılan düzenleme ile TC vatandaşı olmayanların döviz ile gayrimenkul kira ve satış sözleşmesi yapmasının önü açılıyor.

Daha önce de yabancı futbolcu sözleşmelerinin ve yurt dışı ile ilişkili lisans ürünlerini kapsayan sözleşmelerin döviz cinsinden yapılabileceği aktarılmıştı.

California'daki orman yangınlarında ölü sayısı 66'ya yükseldi California'daki orman yangınlarında ölü sayısı 66'ya yükseldi
Türkiye'de sahte haberler: Komplo teorilerinin gezdiği topraklarda doğrunun avıTürkiye'de sahte haberler: Komplo teorilerinin gezdiği topraklarda doğrunun avı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

İlginizi Çekebilir

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes penis heykeli sandı ama aslında...

Herkes penis heykeli sandı ama aslında...

Dehşeti paylaştılar: 'Olduğum yer şu an böyle görünüyor!'

Dehşeti paylaştılar: 'Olduğum yer şu an böyle görünüyor!'

ABD'den art arda yumuşama adımları: Türkiye için F-35 raporu

ABD'den art arda yumuşama adımları: Türkiye için F-35 raporu

New York'un sembolü Özgürlük Heykeli meşalesi müzeye taşındı

New York'un sembolü Özgürlük Heykeli meşalesi müzeye taşındı

California'daki orman yangınlarında ölü sayısı 66'ya yükseldi

California'daki orman yangınlarında ölü sayısı 66'ya yükseldi

İsrail'e bir jest daha! ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına karşı çıkacak

İsrail'e bir jest daha! ABD, BM'nin Golan Tepeleri kararına karşı çıkacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.