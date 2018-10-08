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Türkiye'de yetişen 4 bitki türü 'sıtma' hastalığına deva olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2018 23:57 | Son Güncelleme

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin başkanlığında oluşturulan heyet, 10 yıl süren araştırmaların sıtma hastalığına iyi gelen 4 bitki türü tespit etti. Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından kabul edilden ve yalnızca Türkiye'de yetişen bu bitki türlerinden ilaç üretilmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi. Özellikle Afrika ülkelerinde her yıl 500 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan sıtma hastalığına karşı geliştirilen bitki yoluyla tedavi çalışmalarında olumlu sonuç elde edildi. Botanikçi, eczacı ve parazitologtan oluşan bir ekip, Dünya Sağlık Örgütü'nün sıtma hastalığına karşı ilaçların yetersiz kaldığını belirterek her ülkenin kendine has yetişen bitkileri üzerinde bu hastalığa karşı ilaç geliştirme çağrısı üzerine harekete geçti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin başkanlığında oluşturulan heyet, 10 yıl süren araştırmaların sonucunda Ege Bölgesi'nde İzmir ve Manisa dağlarında yetişen bitkiler üzerinde yaptığı çalışma sonrasında sıtma hastalığına iyi gelen dört bitki türü tespit tti. Tespit edilen bu bitki türleri 'gür kötürüm, yedi düğme, öbek çalba, ören sıraca üzerinde yapılan çalışma raporu, Dünya Sağlık Örgütü'ne sunuldu ve olumlu cevap alındı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin bu bitkilerin tedavi yönetiminin fareler üzerinde denendiğini ve hastalığa tam anlamıyla cevap verdiğini ifade etti. Özbilgin, şimdiki hedeflerinin ise bitkiden insanların tüketebileceği şekilde hap üreterek dünya pazarına sunmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özbilgin şöyle konuştu: "Sıtma dünyadaki en önemli enfeksiyon hastalıklarından biri. Yılda yaklaşık 500 bin kişi sıtmadan ölmekte ve her yıl yine 250 milyon kişi sıtma hastalığında yakalanmakta. Durum böyle olunca oldukça büyük insan kitlelerini etkileyen sıtma, dünya nüfusunun yaşadığı yüzde 40 gibi bir alana yayılmış durumda. Yani yaklaşık 3,5 milyar insan sıtma hastalığı riski altında. Sıtmaya karşı bulunan ilaçlar her geçen gün etkisini yitirmekte. Dünya Sağlık Örgütü bir çağrı yayınladı ve bu çalışmanın adını 'Artimisinin avı' koydu. Bütün ülkeleri ellerindeki bitkisel kaynaklarla sıtmaya karşı etkili ilaç geliştirmeye davet etti. Bunun üzerine bütün ülkeler ellerinde sıtmaya karşı etkili olabilecek bitkileri taramaya başladı. Biz de bu kapsamda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteğiyle yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir bu bitkisel kökenli 'antimalaryal' dediğimiz sıtmaya karşı olan ilaçlar üzerine çalışmaya başladık. İlk etapta ülkemize özgü dört bitkiyi keşfettik. Bu bitkilerin sıtma parazitine karşı etkili olduğunu bulduk."

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