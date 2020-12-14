Türkiye’de Yılbaşı Gecesi Sokağa Çıkılması Yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüsü salgını nedeniyle hafta sonlarında uygulanmakta olan iki günlük sokağa çıkma yasağını 31 Aralık gecesini ve 1 Ocak 2021 Cuma gününü kapsayacak şekilde uygulayacaklarını açıkladı. Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar beş günlük yasak uygulanmasına karar verildiğini söyledi. Corona virüsü salgınında son 24 saatte 229 can kaybı yaşanırken 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabine toplantısı sonrasında Twitter aracılığıyla paylaştığı salgın tablosuna göre ülke genelinde sağlık kuruluşlarındaki yatak doluluk oranı yüzde 55.8 iken, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7 olarak duyuruldu. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 866 bin 345 ve can kaybı ise 16 bin 646’ya yükseldi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise CHP’li belediyelerin açıkladığı mezarlık verilerine dayanan ölüm sayılarına da dikkat çekerek “resmi tabloda sadece o günün tarihi doğru” yaklaşımını koruyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından hükümetin salgında küresel durgunluğa rağmen ekonomide başarılı performans sergilediğine vurgu yaptı. Erdoğan, ekonomide kriz koşullarına rağmen büyüme sağlayacaklarını söyledi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirileri dile getirdi. Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasını yılbaşı gecesini de kapsayacak şekilde 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulayacaklarını bildirdi. Hükümet olarak salgın nedeniyle “Sosyal Koruma Kalkanı” başlığı altında 45 milyara yaklaşan karşılıksız nakit desteği verildiğini açıklayan Erdoğan, bugüne kadar uygulanan tedbirlerden dolayı olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını kaydederek, Corona virüsü salgınından olumsuz etkilenen kesimler için yapılacakları sıraladı. Erdoğan’ın açıklamasına göre; Türkiye’de kiralama bedelleri gibi pek çok alanda dolaylı vergi niteliğindeki stopaj vergisinde indirim devam edecek. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirilen stopaj vergisi süresi, 1 Haziran'a kadar uzatıldı.Yine işyeri kiralama hizmetindeki KDV (Katma Değer Vergisi) oranı, 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek.

Salgındaki yasaklamalar nedeniyle toplamda 1 milyon 239 bin 438 kişiye yönelik 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacaklarını da açıkladı. Erdoğan, “Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır” ifadesini kullandı. Böylece önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafa toplam 5 milyarlık destek sağlanacaklarını kaydetti. Erdoğan’ın açıklamasına göre ayrıca işyeri kira olan esnafa yine üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacak. Erdoğan, bu bağlamda “Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin (haksız işgal tazminatı) ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz.Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık” açıklaması da yaptı.