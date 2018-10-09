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Türkiye'de yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr.

Türkiye'de yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konuyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ümit Altıntığ, Türkiye'de yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konduğunu, İzmir'de ise bu sayının 15 bini bulduğunu söyledi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız ise kadınların özellikle meme ve rahim kanseri konusunda mahremiyet duygusu ile hareket ettiklerini belirterek, "Bu konuda mahremiyet o kadar anlamsız ki bunu kadınlarımıza anlatmalıyız" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın ulusal tarama kanser programı kapsamında hayata geçirilen Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) Projesi çerçevesinde İzmir'i dolaşan kanser tarama TIR'ı, Karşıyaka'da çalışmalarına başladı. İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın desteği ile kanser tarama çalışmalarına Mavişehir İlkokulu'nda düzenlenen programın ardından başlayan Mobil KETEM TIR'ı, ilçede kanser hastalığına karşı erken teşhis için ücretsiz tarama faaliyetlerini sürdürecek. Programa katılan Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, kanser konusunda erken tanının önemine dikkat çekti. Farkındalık yaratılması halinde kanserin önlenebileceğini belirten Uzm. Dr. Ayyıldız, dünyada her saatte 20 kadının kanserden hayatını kaybettiğini ifade etti. Uzm. Dr. Ayyıldız, "Kadın yalnızca bir birey olarak düşünülmemeli. Kadının eşi, evlatları, annesi ve yakınları vardır. Aslında bir dünya, gelecek kayboluyor. Her şeyde olduğu gibi burada da eğitim çok önemli. Meme muayenesi veya rahim ağzı kanseri gibi konularda eğitimli olsak bile taramayı ikna edemediğimiz hemcinsimiz var" dedi.
KANSER TARAMA TIR'I FABRİKALARA DA GİDECEK
Kadınlara ulaşmak için birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, "Sadece erken tanı değil, kanser riskini de azaltmaya çalışıyoruz. Bunun için de halk eğitim merkezilerinde verilen kurslara katılım sağlanmasını çabalıyoruz. Kurumlarda çalışanlar tarama konusunda amirinden izin istediğinde, ona kolaylık sağlanmalı" diye konuştu. Uzm. Dr. Ayyıldız, fabrikalarda çalışan işçi kadınların, kanser taraması yapabilmesi için mobil TIR'lar ile fabrika önlerinde olacaklarını söyledi. Uzm. Dr. Ayyıldız, şöyle dedi:
"Fabrikalarda üreten, ekmek parası peşinde koşan işçi kadınlar var. Bu fabrikalardaki işçi kadınlar belli bir sayının üstünde olursa, mobil TIR'ımızı buraya çekmeyi hedefliyoruz. Onlara kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Sadece kaymakamlık önlerine, merkezi yerlere değil fabrika önlerine de çekmeyi planlıyoruz. İşverenlerin bu konuda, özellikle kadınlarımıza destek vermeleri için kendilerinden kolaylık göstermelerini bekliyoruz. Uzun vadede sağlıklı bir gelecek oluşturmak istiyoruz."
'İZMİR KANSERLE MÜCADELEDE BİRİNCİ'
Kanserin erken tanı ile önlenebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ayyıldız, "Geç konulmuş kanserin tedavisi çok yorucu. Kanser bir aile hastalığı. Onun ailesindeki sevenleri ile o kadının hayatında kim varsa hepsini ilgilendiren bir hastalık. Bu nedenle kadınlar, pembe bahanelerin arkasına saklanmamalı. Özellikle meme kanseri ve rahim ağzı konusunda bir mahremiyetin olduğunu düşünüyorlar ama bu konuda mahremiyet o kadar anlamsız ki. Ulaşabildiğimiz herkese ulaşmalıyız. Böylece bir çocuk, annesi ile bir gün daha fazla geçirebilir. İzmir kanser ile mücadelede Türkiye'de birinci. Bu nedenle artık İzmir kendisi ile yarışacak" diye konuştu.
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da kanserle mücadelede sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı. Kahvaltının mutlaka yapılması gerektiğini aktaran Salnur, gündüz meyve yenmesi gerektiğini belirterek ölçülü olunması uyarısında bulundu. Salnur ayrıca hareketli bir hayatın da kanserle mücadelede etkili olduğunu söyleyerek, obezitenin yarattığı sorunlara değindi.
YILDA 170 BİN KİŞİ KANSER TANISI
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ümit Altıntığ ise kanser hastalıklarına dair verileri paylaştı. Türkiye'de yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konduğunu söyleyen Altıntığ, İzmir'de bu sayının yılda 15 bin kişiyi bulduğunu aktardı. Altıntığ, İzmir'de günde 45 kişiye kanser tanısı konulduğunu belirterek, kanserin erken tanı ile önlenebileceğini dile getirdi.

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Türkiye'de yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konuyorTürkiye'de yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konuyorTürkiye'de yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konuyorTürkiye'de yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konuyor

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