Türkiye’de yılda 300 erkek meme kanserine yakalanıyor

İSTANBUL, (DHA) - HER 100 meme kanserli kadına karşılık bir erkekte meme kanserinin gelişebildiğini belirten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, “Türkiye’de yılda yaklaşık 300 erkek meme kanserine yakalanıyor” dedi.

35 yaşın altındaki erkeklerde, nadiren de olsa meme kanserine rastlandığının altını çizen Emsey Hospital Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, hastalığın ileriki yaşlarda daha sık görüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Karagöl, “Erkek çocuklarında doğumdan itibaren meme dokusu olur. Erişkin erkeklerde, bu doku gelişmemiş olsa dahi meme kanseri görülebilir. Türkiye’de yılda yaklaşık 300 erkek meme kanserine yakalanıyor” diye konuştu.

KANSER BELİRTİLERİ AYNI

Erkeklerdeki meme kanseri bulgularının, kadınlarda görülen meme kanserine benzediğini ifade eden Prof. Dr. Karagöl, “Meme bölgesinde ele gelen ağrılı veya ağrısız bir kitle veya kalınlaşma olması, meme bölgesi cildinde renk veya biçimsel değişikliklerin olması, bu bölgede yara gelişmesi, meme ucundan akıntı olması, meme ucunda çekilme veya renk değişikliği olması en sık rastlanan bulgulardır. Kanserin mikroskopik yapısı da genel olarak erkek ve kadın meme kanseri hastalarında benzerdir. Sadece, erkek meme kanserlerinde hormon reseptör testi daha yüksek oranda pozitif çıkmaktadır ki bu erkek hastada hormonal tedaviye daha fazla yanıt olacağının göstergesidir” dedi.