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  4. Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu

03.01.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK, Aralık ayı tüketici fiyat endeksindeki artışın yüzde 13,58 olduğunu açıkladı.

Aralık verileri ile birlikte Türkiye'de yıllık bazda enflasyonun ise yüzde 36,08'e yükseldiği açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen enflasyon verilerini bugün kamuoyu ile paylaştı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Aralık ayında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış ise yüzde 13,58, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 36,08 oldu.

Aralık’ta üretici fiyat endeksindeki artış (ÜFE) ise yüzde 19,08 olarak açıklandı. ÜFE yıllık bazda yüzde 79,89 artış gösterdi. Böylece enflasyon Aralık 2002'de bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da 2022 için enflasyon hedefi yüzde 9,8 olarak belirlenmişti.

TÜİK verilerine göre, enflasyon Kasım ayında yüzde 3,51 artmış ve yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu.

Türkiye'de son dönemde uygulanan para politikası ve birçok kalemde yapılan zamlar enflasyonun artacağı beklentisini doğurmuştu. "Faiz sebep, enflasyon neticedir" görüşünü savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin artırılmayacağını açıklamıştı. Türkiye'de kurlardaki ani ve hızlı yükseliş sonrası 20 Aralık'ta "kur korumalı mevduat politikası" uygulanmaya başlanmıştı. Bazı uzmanlar söz konusu politikalar sonucu enflasyonun yüzde 40'lara kadar çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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