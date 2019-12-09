Türkiye’de Yolsuzlukları Telaffuz Edebilmek Cesaret İstiyor

9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

‘‘Türkiye gittikçe kötüleşen yolsuzluk karnesine sahip’’

VOA Türkçe: Yolsuzluklarla mücadelede Türkiye’nin karnesi nasıl?

Özarslan: “Türkiye gittikçe kötüleşen bir karneye sahip. İyi bir sınav verdiğini de söyleyemeyiz. Doğrusu imza attığı konvansiyonların birçoğunda yükümlülüklerini yerine getirmedi. Ayrıca Türkiye’nin bir de cezasızlık karnesi var. Yolsuzlukların yargılanıp ceza almasına ilişkin de kötü karnesi var. Daha yeni yaptığımız bir çalışmada savcıların yolsuzluklarla ilgili konularda daha çok takipsizlik verdiğini görüyoruz. Yolsuzluklar tabu gibi bir kavram. Bunu ifade edebilmek, telaffuz edebilmek doğrusu cesaret istiyor. Bu cesareti gösteren az sayıda insan var. Anlaşılabilir sebeplerden dolayı çok zor konulardan biri.”

‘‘Avrupa’da en çok kamu kaynağı kullanan ilk beş şirket Türkiye’den’’

VOA Türkçe: Türkiye’deki yolsuzluk son yıllarda azalıyor mu?