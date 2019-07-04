Türkiye'de yüksek öğrenim gören Suriyeli gençler için mezuniyet töreni

Eren, Suriye ve Türkiye'nin kadim tarihi ve kültürel bağları dolayısıyla birbirlerine çok yakın iki halk olduklarının altını çizdi.

Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu, 16 bininin YTB burslusu olduğunu belirten Eren, bu öğrencilerin Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa, Türk cumhuriyetleri gibi dünyanın farklı bölgelerinden geldiklerini ifade etti.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak 2012'den itibaren "Türkiye Bursları" adı altında hemen hemen her ülkeden öğrenciye burs verdiklerini söyledi.

Bir otelde yapılan törende, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, AB'nin desteğiyle Türkiye'de eğitimini tamamlayan Suriyeli öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Suriye'de iç karışıklık patlak verdiğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilere açık kapı politikası uygulama talimatı verdiğini hatırlatan Eren, Türkiye'de 3,5 milyonun üzerinde Suriyeliyi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu ortaklık sayesinde 2012'den itibaren 15 bin öğrenciye burs imkanının sağlandığını kaydeden Eren, bin 272 öğrenciye AB ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) fonları üzerinden üniversite bursu verildiğini bildirdi.

- "2021'de 230 bine yakın Suriyeli başvuru yapacak"

Eren ayrıca, 8 bin 500 öğrencinin ileri düzey Türkçe eğitimi aldığı ve Türkiye Bursları kapsamında da 6 bin gibi bir rakama ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Eren, "Elimizdeki rakamlara göre, 2021'de 230 bine yakın Suriyeli üniversitelerde eğitim almak için bekliyor olacak veya başvuru yapacak. Çok yoğun bir talep bu, biz bunu karşılamaya çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'deki üniversitelerin eğitim imkanlarından herkesin eşit şekilde faydalanmasını istediklerine dikkati çeken Eren, "Ana vatandan ayrı olmak, insanın doğduğu, büyüdüğü yerden ayrı olması zor bir şey ama şunu bilin Türkiye sizin de ana vatanınız." dedi.