Türkiye'de yurt içinde yerleşiklerin döviz cinsi tahvil yatırımları rekor kırdı

Bloomberg haber ajansı, Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'de yurt içinde yerleşiklerin döviz cinsi tahvillere yaptığı yatırımların 17,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Ajans, sadece bu yıl 4 milyar dolarlık döviz cinsi tahvil alımının yapıldığını belirtirken, bu durumun yurt içindeki yerleşiklerin birikimlerini dolara çevirme eğiliminin bir uzantısı olduğuna dikkat çekti.

'Türkler Dolar'ı her zamankinden çok seviyor' başlıklı haberde, TL'nin yılbaşından bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetmesi ve reel faizin de eksiye dönmesiyle birlikte, yurtiçinde yerleşik yatırımcıların dövize ve döviz cinsi varlıklara yaptıkları yatırımları artırdığı ifade edildi.

Bloomberg'e konuşan MUFG Bank Hazine yöneticisi Onur İlgen, "İnsanlar, mevduat faizlerinin uzun bir süre daha düşük kalmasını bekliyor ve yüksek getiri avantajı nedeniyle eurobondlara yatırım yapmak istiyor" dedi.

Merkez Bankası gösterge faizi yüzde 8,25 seviyesinde bulunuyor. Ancak alınan likidite sıkılaştırıcı önlemlerle, ortalama fonlama faizi yüzde 10,32'ye ulaşırken; üç aylık mevduat faizleri de yüzde 11'in üzerine çıktı.