Türkiye'de yurtdışı yasağı konan Alman vatandaşlarının sayısı arttı

Türkiye’de adli kontrol tedbirleri kapsamında yurtdışına çıkış yasağı konan Alman vatandaşlarının sayısı arttı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de 74 Alman vatandaşı hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğunu açıkladı. Ağustos ayında Türkiye'de yurtdışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşlarının sayısı 38, Kasım ayında ise 55 olarak kaydedilmişti.

Türkiye'de tutuklu olan Alman vatandaşlarının sayısı ise değişmedi. Resmi rakamlara göre Türkiye'de 59 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Kasım ayında bu sayı 60 olarak açıklanmıştı. Dışişleri Bakanlığı bu kişilerden kaçının terör suçlaması ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi siyasi gerekçelerle tutuklandığı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yapacağı görüşmede de gündeme gelmesi bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kasım ayında Alman vatandaşlarının tutuklanmasının Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin normalleşmesine engel oluşturduğunu söylemiş ve durumun çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

dpa / EC, HS

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