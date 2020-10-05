Türkiye'de yüz yüze eğitim genişletiliyor

Erdoğan ayrıca 500 bin öğrenciye de ücretsiz tablet dağıtılacağını söyledi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldıklarını söyledi. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar içinde başlayacağını belirten Erdoğan, "Bunlara ilave olarak ortaokul sekizinci, lise 12'nci sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek" şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca öğrencilere ücretsiz tablet dağıtacaklarını söyledi. Erdoğan, "500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık, önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlıyoruz" dedi.

Türkiye'deki aşı çalışmaları

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'de başlatılan 13 aşı çalışmasından beşinde insan deneyleri safhasına yaklaştığını da ifade etti. Erdoğan, "Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak" bilgisini verdi.