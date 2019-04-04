Türkiye genelinde büyük yatırımlar yapıldığını belirten Yalçın, "Altyapıya gereken önemi ve değeri veriyoruz. Bu konuda çok hassasız. Bu ülkenin altyapı yatırımına ihtiyacı var. Hedeflerimize planlanmış bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

Hayata geçirilen projelerle yüzme sporunun geniş kitlelere ulaştığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"12 ilde 250 sporcuya yönelik bir proje başlattık. Antrenörlerimiz eşliğinde inşallah oradan sporcularımız yetiştirilerek büyük başarılara imza atacaklar. Bu projeyi bakanlığımızla birlikte yapıyoruz. Yine bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projemiz var. Bu proje kapsamında ülke genelinde 1 milyon 200 bin çocuğumuz yüzme öğreniyor. İnşallah Türkiye'de yüzmenin altyapısı sağlam bir şekilde oluşacak. Piramidin altını iyi şekilde dolduracağız ki milli takıma başarılı sporcular yetiştirelim. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor."

Milli takım seçmeleri pazar gününe kadar devam edecek.

