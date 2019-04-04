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"Türkiye'de yüzmenin altyapısı sağlam bir şekilde oluşacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 19:12 | Son Güncelleme

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: - "Güzel günler bizleri bekliyor"

EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, "İnşallah Türkiye'de yüzmenin altyapısı sağlam bir şekilde oluşacak. Piramidin altını iyi şekilde dolduracağız ki milli takıma başarılı sporcular yetiştirelim. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor." dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Türkiye Turkcell Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri açılış seremonisi Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı.

Sporcu ve hakemlerin geçişiyle başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

TYF Başkanı Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapıya yapılan yatırımların karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

Türkiye genelinde büyük yatırımlar yapıldığını belirten Yalçın, "Altyapıya gereken önemi ve değeri veriyoruz. Bu konuda çok hassasız. Bu ülkenin altyapı yatırımına ihtiyacı var. Hedeflerimize planlanmış bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sporculara yönelik "Bizde varız" projesini başlattıklarını belirtti.

Hayata geçirilen projelerle yüzme sporunun geniş kitlelere ulaştığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"12 ilde 250 sporcuya yönelik bir proje başlattık. Antrenörlerimiz eşliğinde inşallah oradan sporcularımız yetiştirilerek büyük başarılara imza atacaklar. Bu projeyi bakanlığımızla birlikte yapıyoruz. Yine bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projemiz var. Bu proje kapsamında ülke genelinde 1 milyon 200 bin çocuğumuz yüzme öğreniyor. İnşallah Türkiye'de yüzmenin altyapısı sağlam bir şekilde oluşacak. Piramidin altını iyi şekilde dolduracağız ki milli takıma başarılı sporcular yetiştirelim. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor."

Milli takım seçmeleri pazar gününe kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
altyapı başarı Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın

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