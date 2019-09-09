Türkiye’deki 0-2 yaş arası çocukların yüzde 0,9’u kreşe gidiyor

2018 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki 0 ila 2 yaş arasındaki çocukların sadece yüzde 0,9’nun kreşe gittiği ya da bakım yardımı aldığı görüldü. 2018 yılında kreşlerle ile ilgili yapılan basın haber adedi ise 15 bin 433 olarak kayıtlara geçti.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’deki kreş ya da bakım evleri ile alakalı medya yansımalarını çıkardı. Ajans Press ve PRNet’in 2018 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre kreşlerle ile ilgili yapılan basın haber adedi 15 bin 433 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının başından bugüne kadar çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 10 bin 538 olduğu belirlendi. Türkiye’de kreşe gitme oranı 3 yaşından sonra artış gösterirken, çıkan haber adetlerinin arasında kreş gitme yaşının ayrıca tartışıldığı görüldü.

Ajans Press’in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki 0 ila 2 yaş arasındaki çocukların sadece yüzde 0,9’nun kreşe gittiği ya da bakım yardımı aldığı görüldü. Araştırma sadece OECD ülkelerini kapsarken, Türkiye’nin listenin son sırasında yer aldığı kaydedildi. Türkiye gibi 0-2 yaş arası çocuklarda kreşe gitme oranı en düşük diğer ülkeler ise yüzde 2 ile Kosta Rika, yüzde 3 ile de Meksika olarak belirlendi. 0-2 yaş arası çocuklarda kreşe gitme oranı ise en çok Danimarka’da görülürken, bu çocukların oranı yüzde 63 olarak saptandı. Yüzde 50’nin üzerinde orana sahip diğer ülkeler ise Belçika, Norveç, Kolombiya olarak gözlendi.

