"Türkiye'deki 50 bin 157 muhtardan bin 86'sı kadın"

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün ülkemizdeki toplam 50 bin 157 muhtarımızdan bin 86'sı kadın. Oran olarak yüzde 2,2'ye tekabül etmekte. Bir önceki seçimde kadın muhtar sayımız 685'ti. Son seçimde 1,5 kata varan ciddi bir artış olduğunu görüyoruz." dedi.

Selçuk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlarla Cemile Sultan Korusu'nda bir araya geldi. Toplantıya, Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu'nun yanı sıra İstanbul'un en yaşlı muhtarı Şafak Karakeskin, Türkiye'nin en genç muhtarı Edanur Menteş ve en kıdemli muhtarı Yüksel Sağat da katıldı.

Burada konuşan Selçuk, başta kadın muhtarlar olmak üzere tüm muhtarların gününü kutlayarak, halkın kendi kendini yönetmesinin ilk halkasının muhtarlık müessesesi olduğunu vurguladı.

Halka daha iyi hizmet götürmek adına muhtarlarla bir araya geldiğini ifade eden Selçuk, mahalleler için yapılan her işin ülke için yapıldığını anlattı.

Bakan Selçuk, muhtarlardan mahallelerindeki durumu bakanlığa bildirmelerini talep ederek, bu şekilde bakanlık olarak sosyal konularda vatandaşlara daha iyi yardım sağlayabileceklerini söyledi.