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"Türkiye'deki 50 bin 157 muhtardan bin 86'sı kadın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Bugün ülkemizdeki toplam 50 bin 157 muhtarımızdan bin 86'sı kadın. Oran olarak yüzde 2,2'ye tekabül etmekte. Bir önceki seçimde kadın muhtar sayımız 685'ti. Son seçimde, 1,5 kata varan ciddi bir artış olduğunu görüyoruz" - "Bitlis, Muş, Sinop ve Şanlıurfa illeri dışında hamdolsun, her ilimizde kadın muhtarımız var. İstanbul, mevcut 140 kadın muhtar sayısıyla bu süreçte başı çekiyor. Kadınlarımızın temsil mekanizmalarındaki artışı parlamentoda da görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsili oranı 2002 yılında yüzde 4,4 iken 2018 yılında bu oran yüzde 17,45'e yükselmiştir"

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün ülkemizdeki toplam 50 bin 157 muhtarımızdan bin 86'sı kadın. Oran olarak yüzde 2,2'ye tekabül etmekte. Bir önceki seçimde kadın muhtar sayımız 685'ti. Son seçimde 1,5 kata varan ciddi bir artış olduğunu görüyoruz." dedi.

Selçuk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlarla Cemile Sultan Korusu'nda bir araya geldi. Toplantıya, Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu'nun yanı sıra İstanbul'un en yaşlı muhtarı Şafak Karakeskin, Türkiye'nin en genç muhtarı Edanur Menteş ve en kıdemli muhtarı Yüksel Sağat da katıldı.

Burada konuşan Selçuk, başta kadın muhtarlar olmak üzere tüm muhtarların gününü kutlayarak, halkın kendi kendini yönetmesinin ilk halkasının muhtarlık müessesesi olduğunu vurguladı.

Halka daha iyi hizmet götürmek adına muhtarlarla bir araya geldiğini ifade eden Selçuk, mahalleler için yapılan her işin ülke için yapıldığını anlattı.

Bakan Selçuk, muhtarlardan mahallelerindeki durumu bakanlığa bildirmelerini talep ederek, bu şekilde bakanlık olarak sosyal konularda vatandaşlara daha iyi yardım sağlayabileceklerini söyledi.

AK Parti iktidarlarının 17 yıllık süreçte bir başarı öyküsü yazdığını belirten Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yazılan bu öykü; kadın-erkek, genç-yaşlı, işçi-memur, hepimizin ortak eseri. Her alanda kabuğunu kıran, hedeflerini giderek yükselten bir ülke haline geldik. Krizleri değil, geleceği konuşan bir Türkiye olduk." dedi.

Selçuk, Türkiye'nin muhtaç, düşkün ve mazlumların hep yanında olmaya devam ettiğini, bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını vurgulayarak, askere zafer, şehitlere rahmet ve gazilere de şifa diledi.

Türkiye'de kadınların ilk defa 1933 yılında muhtar olma ve ihtiyar heyetine seçilme hakkını elde ettiğini hatırlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"İlk kadın muhtarımız, 1933 yılında, memleketim olan Aydın'ın, Güre ilçesi Demirci Dereköyü'nde seçildi. Gül Esin Aydın. Kadın muhtarlarımıza öncülük eden ilk isim, ilk örnek oydu. Bugün ülkemizdeki toplam 50 bin 157 muhtarımızdan bin 86'sı kadın. Oran olarak yüzde 2,2'ye tekabül etmekte. Böyle önemli bir görev için bu oran yeterli mi? Bence, olması gerekenin elbette çok altında bir oran. Bir önceki seçimde kadın muhtar sayımız 685'ti. Son seçimde, 1,5 kata varan ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Geçen dönemde 73 ilde kadın muhtarımız vardı. Bugün Bitlis, Muş, Sinop ve Şanlıurfa illeri dışında hamdolsun, her ilimizde kadın muhtarımız var. İstanbul, mevcut 140 kadın muhtar sayısıyla bu süreçte başı çekiyor. Kadınlarımızın temsil mekanizmalarındaki artışını parlamentoda da görüyoruz.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsili oranı 2002 yılında yüzde 4,4 iken 2018 yılında bu oran yüzde 17,45'e yükselmiştir."

Bakan Selçuk, karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısı artışının, AK Parti iktidarlarının 17 yıl içinde yaptığı reformlar sayesinde olduğunu söyledi.

Attıkları adımlarla kadınların önündeki engelleri kaldırmayı ve fırsat eşitliğini sağlamayı önemsediklerini ve bunun yolu olarak kadınların eğitimini, istihdamını en önemli iki mesele olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, kız çocuklarının okullaşma oranı ve kadınların kamu-özel sektördeki çalışma oranın yükseldiğini anlattı.

"Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü"nü hayata geçirdiklerini belirten Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bununla hem kadın girişimciliğini hem de kadınlarımızın dayanışma ruhunu destekliyoruz. Ayrıca 2018'de düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitim Programlarımızdan yararlananların yüzde 65'ini kadınlarımız oluşturuyor. 2002 yılında ülkemizdeki kadın istihdam sayısı 6,1 milyon iken 2018 yılı itibarıyla bu sayı, yaklaşık yüzde 47 artışla 9 milyonu geçmiş bulunuyor. Kadın istihdam oranı ise söz konusu dönemde yüzde 25'ten yüzde 29'u aşmıştır."

Selçuk, muhtarlar için birçok yeniliğe ve çalışmaya imza attıklarını anlatarak, "2002'de 97 lira olan muhtar ödeneklerini 2 bin liranın üzerine çıkardık. Muhtarlarımızın sigorta prim ödemelerini de devlet olarak karşılıyoruz. 2015'te çıkan genelgeyle 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettik." dedi.

Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ise Türkiye'de kadın muhtar sayısını arttırmak için çalıştıklarını belirterek, Türkiye'de 1086 kadın muhtar olduğunu ifade etti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un kadınlar konusunda iyi çalışmalar yaptığını kaydeden Erenoğlu, tebligat konusunda da kolaylık sağlamalarını dileyerek teşekkür etti.

Erenoğlu ayrıca 'Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulması gerektiğini ifade ederek bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediklerini söyledi.

"Türkiye'deki 50 bin 157 muhtardan bin 86'sı kadın"

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Bugün ülkemizdeki toplam 50 bin 157 muhtarımızdan bin 86'sı kadın. Oran olarak yüzde 2,2'ye tekabül etmekte. Bir önceki seçimde kadın muhtar sayımız 685'ti. Son seçimde, 1,5 kata varan cid

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
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Anahtar Kelimeler:
19 Ekim Muhtarlar Günü aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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