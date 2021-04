Türkiye’deki Afganlar Barış Görüşmelerinden Umutlu

‘‘Şu an Afganistan barışta olsa bir saniye durmak istemem’’

VOA Türkçe’ye konuşan Ahmet, ‘‘Bizim memleket rahat bırakılırsa memlekette çok hevesim ve hayallerim var. Toprağımıza hizmet yapmak istiyorum ama bu savaşlardan ötürü buradayım. Ben de burada olmak istemiyorum keşke barışsalar, ülkem rahatlasa ben de gidip kendi toprağıma hizmet yapabilsem. Ancak ben şahsen görüşmelere çok güvenemiyorum. Çünkü bu türlü görüşmelerde daha önce de çok oturdular, çok anlaştılar, çok yaptılar böyle işleri. Ama bir sonuç vermedi. Sonuçta baktık yine savaş, yine kardeş kardeşi öldürüyor. Bu kez barış fırsatı önümüze çıkar. İnşallah bir gün olur. Barışırlar. Şu an Afganistan barışta olsa bir saniye durmak istemem burada. Gideceğim kendi memleketimde çalışacağım’’ dedi.

VOA Türkçe’ye konuşan Resuli, ‘‘Benim başkanlardan istediğim şu ki Afganistan’daki herkesi, çocuğunu büyüğünü hepsini düşünsünler. Savaşı bıraksınlar. Taleban'dan da isteğim şu; bir tek kendilerini düşünmesinler. Afganistan milliyetinin tümünü düşünsünler. Tek kendilerini düşünüp bir daha savaş yapmasınlar. Bizim başkanlarımız, Taleban, hepsi her sıkıntı üzerine düşünüp halledip Afganistan’a bir daha sıkıntı çıkarmasınlar. Bir daha Afganistan’da savaş açmasınlar, her şeyi burada kendi içlerinde halletsinler. Afganistan halkı çok ezildi. Bıraksınlar Afganistan’ı rahat yaşasınlar. Türkiye’den isteğim şu; savaş yapmamayı Afganistan başkanlarına da Taleban’a da öğretsin. Afganistan halkına destek olsun ve savaşın yok edilmesine yardımcı olsun. Dünyayı savaş lazım değil yaşamak lazım’’ diye konuştu.

‘‘Türkiye iki tarafla konuşarak barışa ikna etmeli’’

Türkiye’deki Afgan dernekleri son dönemde güçlerini birleştirmeye çalışıyor. Bunun için Afganistan Dernekler Birliği oluşturuldu.

Birliğin genel başkan yardımlarından Abdülbaki Durman barış görüşmelerinde tüm tarafların yalnızca kendi çıkarları peşinde olmamasını diliyor.

Durman, ‘‘Özgür yaşamak, istikrarlı yaşamak, sulh ile yaşamak her insanın hakkı. Ülkemiz 50 senedir savaş içinde. İç savaş yaşadı işgal altında kaldı. Ama bizim insanlarımız da kendi ülkesinde barış altında, emniyet ve istikrarlı bir şekilde yaşamalı. Şimdilik bizim beklentimiz burada Türkiye’de muhacir olarak yaşayanlar ile tüm dünyada muhacir olanların ülkesine dönmeleri. Herkes muhacirlikten, mültecilikten kurtulmak istiyor. Afganistan devleti gibi Talebanlar da bizim kardeşlerimiz. Onlardan yabancı ülkelerin laflarının peşinden gitmemelerini istiyoruz. İnsanlarımız her yerde ölüyor. Sınır geçerken ölüyorlar. Türk devletine dünyada her yerinden Müslümanlar güveniyorlar. Hatta gayrimüslimlere bile güveniyorlar. Türkiye’nin iki tarafla konuşması lazım. İki tarafı da barışa ikna etmesi lazım. Bu kadar insanlarımız öldü bu kadar insanlarımız katledildi. Artık yeter. Amerika ve Rusya başka güçler sadece onlardan istiyoruz ki Afganistan ülkesinden çıksınlar sadece bunu istiyoruz’’ dedi.