Türkiye'deki Afganlar Kabil Görevine Nasıl Bakıyor?

Başkan Joe Biden'ın Amerikan askerlerinin Afganistan topraklarından tamamen çekileceğini açıklamasının ardından Türkiye, başkent Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı’nın işletmesine talip olduğunu açıklamıştı. Ankara'nın bu konuda ABD ve NATO ile görüşmeleri devam ederken Afganistan’da giderek güçlenen Taleban ise Türk askerlerinin de diğer yabancı güçler gibi ülkeden çekilmesini talep ederek aksi takdirde işgalci muamelesi göreceklerini bildirmişti.

VOA Türkçe, Afganistan’da uzun yıllardır devam eden savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye göç eden Afganlar'a, Türkiye’nin Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliğini sağlaması planıyla ilgili düşüncelerini sordu. Afganlar, Türkiye’nin Afganistan’da bulunmasından çok umutlu olduklarını ve Türkiye’nin Afganistan’da barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

“Afganistan halkı Türkleri çok seviyor”

Afganistan ve Türkiye arasında 100 yılı aşkın süredir dostluk ve kardeşlik ilişkisi olduğuna vurgu yapan Afgan serbest gazeteci Sunatullah Saadat, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Afganistanlılar'ın Türkiye’yi çok sevdiğini ve Türk askerinin Afganistan’da görev yapmasına çok sıcak baktığını belirtti:

“Afganistanlılar, Türkiye’yi Müslüman bir ülke olduğu için ve Afgan halkına çok yakın davrandığı için Türkiye’nin ülkelerinde olmasını çok istiyor. Türkiye, Pakistan’da sıkıntı olduğu zaman yardım ediyor, Myanmar’a yardım ediyor, diğe Müslüman ülkelere yardım ediyor. Onun için oradaki halkların olumlu yönde fikrini değiştiriyor. Bence Afganistan’da Türk askerinin etkisi Amerika’nın etkisinden daha güçlü olacaktır. Amerikan askeri 20 yıl Afganistan’da bulundu. Bütün dünyaya 'biz Afganistan’da çok savaştık, mücadele verdik' gibi gösterdi ama gerçek öyle değildi. Amerika ülkemize geldi ama mücadele etmedi.”

“Taleban Türkiye’nin Afganistan’da görev almasından çekiniyor”

Afgan gazeteci, Taleban’ın, Türkiye’nin Afganistan'da kalmasına sıcak bakmadığı şeklindeki açıklamalarıyla ilgili ise şunları söyledi: “Türkiye Müslüman bir ülke olarak Afganistan’da görev yaptığında Taleban, Türkiye’nin halkın Taleban ile ilgili düşüncelerini değiştirebileceğinden çekiniyor. O yüzden de Türkiye’nin Afganistan’a gelmesini istemiyor ve Türkiye’yi işgalci olarak adlandırıyor” diye konuştu.

“Türkiye Afganistan’da barışı sağlayacaktır”

Afganistan’ın Takhar kentinden 4 yıl önce Türkiye’ye göç eden Necmettin Bazar, Afganistan'da 45 yılı aşkın süredir devam eden savaşta 20 yıl görev yapan NATO ve Amerika’nın barışı sağlayamadığını ifade etti. Bazar, “Türkiye’nin Hamid Karzai Havalimanı’nı güvenlik altına almasından memnunuz. Türkiye Afganistan’a barış için geliyor. Eminim barışı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Daha fazla çocuğun ölmesini istemiyoruz”

İstanbul’da 2 yıldır yaşayan Afgan göçmen Ali Hayder, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu, barışın sağlanması adına Afganistan’da üstleneceği görevde başarılı olacağından emin olduğunu söyledi. Hayder, “Eskiden Amerika vardı ama Türkiye gittiğinde daha iyi koruyacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye, Afganistan’a gittiğinde barış olur, herkes özgürlüğüne kavuşur, okullar açılır. Daha fazla çocukların ölmesini istemiyoruz. Taleban orada sürekli bomba patlatıyor. Afganistan’da herkes şu anda zor durumda” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Afganistan’a gitmesinin siyasi bir hareket olduğunu düşünen Nurullah Kerim ise sonucun ne olacağını şu anda kestirmenin zor olduğunu ifade etti.

“Türk halkından Allah razı olsun”

Yardıma ihtiyacı olan her ülkeye Türkiye’nin yardım elini uzattığını belirten Afgan göçmen Reşit Rehimi, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Suriye’ye, Filistin’e ve Afganistan’a yardımları çok dokundu. Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkından Allah razı olsun. Afganistan Havalimanı’nın şu anki durumu gayet iyi. Afganistan’da Amerika da var ama tam olarak savaşmıyor, sadece reklam yapıyor. Taleban, Türk ya da Afgan kim olursa olsun farketmez saldırır. Onlar zaten Müslüman düşmanı. Türk askeri şimdi Afganistan’da olduğu için umarım durumlar iyileşir ve ülkemiz eski güzel günlerine geri döner. Afganistan'da savaş durur ve bizler de ülkemize geri döneriz.”

“Taleban Türk güçlerine mutlaka saldırır”

Türkiye’ye 6 yıl önce gelen Afgan göçmen Vezir Çahmah, “Türkiye’nin Afganistan’da görev alması çok iyi oldu. Kabil havalimanını koruyacaklarını inanıyorum. Türk askeri orada olduğu için Taleban mutlaka saldırır Türk askerine çünkü bir insan kendi kardeşine kıyıyorsa başkasına da kıyar” şeklinde konuştu

